» » Улучшенная версия танка "Оплот" поступит на вооружение ВСУ. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Улучшенная версия танка "Оплот" поступит на вооружение ВСУ. Видео

Улучшенная версия танка "Оплот" поступит на вооружение ВСУ. Видео Ранее эта модификация производилась для Таиланда.

Разработчики интегрируют в «Оплоты» для украинской армии технологии, усовершенствованные с учетом боевого опыта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

«Укроборонпром» выполнил контракт на поставку боевых танков «Оплот-Т» в Таиланд. Последняя партия боевых машин успешно выдержала испытания в присутствии заказчиков и в ближайшее время будет направлена в страну дислокации. Об этом заявил гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин.

Теперь «Укроборонпром» начнет производить Оплоты для ВСУ. Отмечается, что танк Оплот, принятый на вооружение в 2009 году, требует обновления некоторых комплектующих. В концерне заявили, что интегрируют в «Оплоты» для украинской армии технологии, усовершенствованные с учетом боевого опыта. Речь идет о прицельном комплексе и системе управления огнем.

Читайте также: Эксперт показал уникальную свалку утопленных машин. Видео

Ранее сообщалось, что в этом году армия получит первые танки «Оплот», а также противотанковые комплексы «Стугна» и «Корсар». Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Оплот, танк

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
     136
     0

Похожие новости по теме

Укроборонпром показал танки «Оплот» для Таиланда. Видео Укроборонпром показал танки «Оплот» для Таиланда. Видео

Следующие танки Оплот поступят на вооружение украинской армии.

Кадры испытаний украинского танка «Оплот» в Пакистане. Видео Кадры испытаний украинского танка «Оплот» в Пакистане. Видео

Машины имеют современную начинку и вооруженные 125-мм пушкой.

В Сети появились кадры испытания БМ «Оплот» на полигоне. Видео В Сети появились кадры испытания БМ «Оплот» на полигоне. Видео

Т-84 БМ Оплот способен уничтожить любую российскую бронетехнику.

Мариуполь оденет в броню грозные «Оплоты». Видео Мариуполь оденет в броню грозные «Оплоты». Видео

"Азовмаш" будет изготовлять броню для танков "Оплот".

Танки «Оплот» сравняли с землей позиции сепаратистов. Видео Танки «Оплот» сравняли с землей позиции сепаратистов. Видео

На видео танк «Оплот» ВСУ ведет наступление по позициям противника под Широкино.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх