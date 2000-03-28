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Улучшенная версия танка "Оплот" поступит на вооружение ВСУ. Видео
Ранее эта модификация производилась для Таиланда.
Разработчики интегрируют в «Оплоты» для украинской армии технологии, усовершенствованные с учетом боевого опыта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«Укроборонпром» выполнил контракт на поставку боевых танков «Оплот-Т» в Таиланд. Последняя партия боевых машин успешно выдержала испытания в присутствии заказчиков и в ближайшее время будет направлена в страну дислокации. Об этом заявил гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин.
Теперь «Укроборонпром» начнет производить Оплоты для ВСУ. Отмечается, что танк Оплот, принятый на вооружение в 2009 году, требует обновления некоторых комплектующих. В концерне заявили, что интегрируют в «Оплоты» для украинской армии технологии, усовершенствованные с учетом боевого опыта. Речь идет о прицельном комплексе и системе управления огнем.
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Ранее сообщалось, что в этом году армия получит первые танки «Оплот», а также противотанковые комплексы «Стугна» и «Корсар». Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.
Разработчики интегрируют в «Оплоты» для украинской армии технологии, усовершенствованные с учетом боевого опыта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
«Укроборонпром» выполнил контракт на поставку боевых танков «Оплот-Т» в Таиланд. Последняя партия боевых машин успешно выдержала испытания в присутствии заказчиков и в ближайшее время будет направлена в страну дислокации. Об этом заявил гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин.
Теперь «Укроборонпром» начнет производить Оплоты для ВСУ. Отмечается, что танк Оплот, принятый на вооружение в 2009 году, требует обновления некоторых комплектующих. В концерне заявили, что интегрируют в «Оплоты» для украинской армии технологии, усовершенствованные с учетом боевого опыта. Речь идет о прицельном комплексе и системе управления огнем.
Читайте также: Эксперт показал уникальную свалку утопленных машин. Видео
Ранее сообщалось, что в этом году армия получит первые танки «Оплот», а также противотанковые комплексы «Стугна» и «Корсар». Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.
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