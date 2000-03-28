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Раздел: Видеоновости  
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В Харьковской области произошло масштабное ДТП. Видео

В Харьковской области произошло масштабное ДТП. Видео В результате аварии пострадали семь автомобилей.

Неподалеку от Чугуева произошло жестокое ДТП с участием семи автомобилей, в которой многотонная фура перевернулась, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Всего в ДТП попали три грузовика - "Рено", "Вольво", МАН, две легковушки - ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, микроавтобус "Опель" и внедорожник "Сузуки". В результате ДТП около часа было затруднено движение транспорта", - говорится в сообщении.

К счастью, в аварии никто не пострадал, а вот машины получили серьезные повреждения.

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Не исключено, что авария произошла из-за скользкой дороги. Якобы водитель фуры из-за погодных условий не справился с управлением, вылетел на обочину и перевернулся. Что касается легковых авто, то они из-за случившегося, стали врезаться друг в друга.

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 Теги: Чугуев, ДТП

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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