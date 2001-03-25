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Огромная белая акула испортила американцам рыбалку. Видео
Этот вид акул наиболее опасен для человека.
В США большая белая акула испортила рыбалку двум американцам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Кайл Монингстар из города Порт Ориндж (штат Флорида) отправился на рыбалку со своим другом Яном Смитом. Они собирались поймать несколько мексиканских луцианов на живца, однако наживка привлекла внимание большой белой акулы. Монингстар снял появление хищника на видео.
«Я был просто поражен. Когда акула пошла на второй круг, я начал кричать. Мы бегали по лодке, а она плавала вокруг нас и ни капли не боялась», — поделился ощущениями Монингстар.
По его словам, акула была длиной примерно четыре метра. Как только хищник скрылся, рыбаки немедленно вернулись на берег.
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Большая белая акула считается самым опасным видом акул для человека. Тем не менее они чаще всего нападают на людей из любопытства, а не из-за чувства голода.
В США большая белая акула испортила рыбалку двум американцам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Кайл Монингстар из города Порт Ориндж (штат Флорида) отправился на рыбалку со своим другом Яном Смитом. Они собирались поймать несколько мексиканских луцианов на живца, однако наживка привлекла внимание большой белой акулы. Монингстар снял появление хищника на видео.
«Я был просто поражен. Когда акула пошла на второй круг, я начал кричать. Мы бегали по лодке, а она плавала вокруг нас и ни капли не боялась», — поделился ощущениями Монингстар.
По его словам, акула была длиной примерно четыре метра. Как только хищник скрылся, рыбаки немедленно вернулись на берег.
Читайте также: В Харьковской области произошло масштабное ДТП. Видео
Большая белая акула считается самым опасным видом акул для человека. Тем не менее они чаще всего нападают на людей из любопытства, а не из-за чувства голода.
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