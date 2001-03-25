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Савченко снялась в новом ролике. Видео

Савченко снялась в новом ролике. ВидеоВ политическом ролике народный депутат снимает с себя вышиванку и одевает тельняшку.

Новый политический ролик Надежды Савченко появился в среду, 28 марта на ее странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В видео Савченко говорит о том, что во время выборов "украинский народ проигрывает страну политикам и олигархам, так как никогда не происходит изменения политической системы".

Также Савченко в ролике рассказывает, что чтобы Украина сохранилась как государство, действовать надо на опережение.

В это время на видео нардеп снимает с себя вышиванку и одевает тельняшку и военное обмундирование.

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"Придет время – я стану кандидатом в президенты Украины. Но ваше решение мне нужно уже сегодня", – говорится в ролике.

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 Теги: Савченко, видео

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Сегодня, 12:08 » Автор: Богдан Процив
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