Раздел: Видеоновости
Савченко снялась в новом ролике. Видео
В политическом ролике народный депутат снимает с себя вышиванку и одевает тельняшку.
Новый политический ролик Надежды Савченко появился в среду, 28 марта на ее странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В видео Савченко говорит о том, что во время выборов "украинский народ проигрывает страну политикам и олигархам, так как никогда не происходит изменения политической системы".
Также Савченко в ролике рассказывает, что чтобы Украина сохранилась как государство, действовать надо на опережение.
В это время на видео нардеп снимает с себя вышиванку и одевает тельняшку и военное обмундирование.
Читайте также: Как украинцы готовятся стать десантниками. Видео
"Придет время – я стану кандидатом в президенты Украины. Но ваше решение мне нужно уже сегодня", – говорится в ролике.
Новый политический ролик Надежды Савченко появился в среду, 28 марта на ее странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В видео Савченко говорит о том, что во время выборов "украинский народ проигрывает страну политикам и олигархам, так как никогда не происходит изменения политической системы".
Также Савченко в ролике рассказывает, что чтобы Украина сохранилась как государство, действовать надо на опережение.
В это время на видео нардеп снимает с себя вышиванку и одевает тельняшку и военное обмундирование.
Читайте также: Как украинцы готовятся стать десантниками. Видео
"Придет время – я стану кандидатом в президенты Украины. Но ваше решение мне нужно уже сегодня", – говорится в ролике.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
336
0
Оставьте свой комментарий