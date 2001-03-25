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Раздел: Видеоновости  
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Возле Косово обнаружили сербские самолеты. Видео

Возле Косово обнаружили сербские самолеты. Видео Самолеты очень взволновали местных жителей.

Несколько сербских самолетов заметили над пограничным поселком Прешево.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

"Боевые самолеты Сербии на границе Косова", – сказано в сообщении.

Сообщается, что несколько сербских самолетов заметили над пограничным поселком Прешево. Они напугали местных албанцев, которые утверждают, что не видели такого со времен последней войны. Албанцы назвали появление самолетов сербской провокацией.

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В понедельник в северной части Митровицы – косовском анклаве с сербским населением – состоялась спецоперация по задержанию Марка Джурича, главного сербского переговорщика между Белградом и Приштиной в переговорах, проводимых при посредничестве ЕС.

В первоначальных сообщениях говорилось, что после захвата, который произошел с применением оружия и спецсредств, дипломата повезли в столицу Косово. Косовская полиция подтвердила задержание, но сообщила, что вернула задержанного дипломата в Сербию.

Из-за задержания дипломата в Косово распалась правительственная коалиция. Руководство "Сербского списка", политической группы сербской общины в Косово, приняло решение покинуть правительство в Приштине.


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 Теги: Косово, Сербия, видео, самолет

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Сегодня, 20:17 » Автор: Едгар Букмирза
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