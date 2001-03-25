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Бойцы АТО показали, как украинские танки "идут в наступление". Видео
Танкисты отрабатывают наступательную тактику на полигоне.
Танкисты на Донбассе совершенствуют мастерство. Несмотря на то, что украинская тяжелая техника отведена от линии разграничения, военные постоянно тренируются для сохранения навыков ведения наступательного боя, чтобы в случае необходимости быстро прийти на помощь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 5.ua.
Мгновенно набирают скорость и занимают огневой рубеж – так украинские танки идут в наступление. За мощность и почти бесшумную, как у зверей, ходу бойцы ласково называют свои машины «мишками».
Мишени, расположенные на расстоянии полтора километра, танки поражают с первой попытки.
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Украинская тяжелая техника от линии фронта отведена, поэтому танкисты отрабатывают наступательную тактику на полигоне. За точностью действий наблюдает командир танкового взвода Тарас. Армеец прошел пекло боев под Донецком в 2015 году и был ранен, но после реабилитации вернулся на фронт. О себе Тарас говорить не любит, но охотно рассказывает о своих ребятах.
Танкисты на Донбассе совершенствуют мастерство. Несмотря на то, что украинская тяжелая техника отведена от линии разграничения, военные постоянно тренируются для сохранения навыков ведения наступательного боя, чтобы в случае необходимости быстро прийти на помощь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 5.ua.
Мгновенно набирают скорость и занимают огневой рубеж – так украинские танки идут в наступление. За мощность и почти бесшумную, как у зверей, ходу бойцы ласково называют свои машины «мишками».
Мишени, расположенные на расстоянии полтора километра, танки поражают с первой попытки.
Читайте также: В сети показали, как украинские морпехи готовятся к обстрелу боевиков. Видео
Украинская тяжелая техника от линии фронта отведена, поэтому танкисты отрабатывают наступательную тактику на полигоне. За точностью действий наблюдает командир танкового взвода Тарас. Армеец прошел пекло боев под Донецком в 2015 году и был ранен, но после реабилитации вернулся на фронт. О себе Тарас говорить не любит, но охотно рассказывает о своих ребятах.
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