» » Бойцы АТО показали, как украинские танки "идут в наступление". Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Бойцы АТО показали, как украинские танки "идут в наступление". Видео

Бойцы АТО показали, как украинские танки "идут в наступление". ВидеоТанкисты отрабатывают наступательную тактику на полигоне.

Танкисты на Донбассе совершенствуют мастерство. Несмотря на то, что украинская тяжелая техника отведена от линии разграничения, военные постоянно тренируются для сохранения навыков ведения наступательного боя, чтобы в случае необходимости быстро прийти на помощь.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 5.ua.

Мгновенно набирают скорость и занимают огневой рубеж – так украинские танки идут в наступление. За мощность и почти бесшумную, как у зверей, ходу бойцы ласково называют свои машины «мишками».

Мишени, расположенные на расстоянии полтора километра, танки поражают с первой попытки.

Читайте также: В сети показали, как украинские морпехи готовятся к обстрелу боевиков. Видео

Украинская тяжелая техника от линии фронта отведена, поэтому танкисты отрабатывают наступательную тактику на полигоне. За точностью действий наблюдает командир танкового взвода Тарас. Армеец прошел пекло боев под Донецком в 2015 году и был ранен, но после реабилитации вернулся на фронт. О себе Тарас говорить не любит, но охотно рассказывает о своих ребятах.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:05 » Автор: Едгар Букмирза
     177
     0

Похожие новости по теме

Как тренируются украинские танкисты. Видео Как тренируются украинские танкисты. Видео

Украинские танкисты тренируются на полигоне "Десна".

В сети показали, как украинские морпехи готовятся к обстрелу боевиков. Видео В сети показали, как украинские морпехи готовятся к обстрелу боевиков. Видео

Бойцы рассказали, о провокациях со стороны боевиков.

Бойцы АТО восстановили списанные в СССР танки. Видео Бойцы АТО восстановили списанные в СССР танки. Видео

Танки были списаны еще во времена СССР.

Пехотинцы и танкисты насмерть стоят возле города Счастье. Видео Пехотинцы и танкисты насмерть стоят возле города Счастье. Видео

В пригороде Счастья под Луганском украинские танкисты и пехотинцы мужественно удерживают свои позиции и наносят удары по расположению боевиков.

Украинские танкисты поделились подробностями обороны Мариуполя. Видео Украинские танкисты поделились подробностями обороны Мариуполя. Видео

Защитники Мариуполя, члены легендарного танкового экипажа рассказали, как они противостоят террористам и какую тактику применяют в военных действиях.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх