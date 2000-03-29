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Футбольный фанат вышел на поле и поцеловал Криштиану Роналду. Видео

Футбольный фанат вышел на поле и поцеловал Криштиану Роналду. Видео Забавный случай произошёл во время матча в Швейцарии.

В Швейцарии с футбольной звездой Криштиану Роналду произошел курьезный эпизод – во время матча между сборными Португалии и Нидерландов к нему выбежали на поле несколько фанатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Один из болельщиков подбежал настолько близко к Роналду, что смог его поцеловать и сделать с ним фото.

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Добавим, матч завершился поражением Португалии – 1:3. Криштиану Роналду впервые в сезоне не нанес ни одного удара по воротам и отправился на скамейку запасных на 68-й минуте игры.

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 Теги: Роналду, поцелуй, футбол

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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