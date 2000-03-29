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Футбольный фанат вышел на поле и поцеловал Криштиану Роналду. Видео
Забавный случай произошёл во время матча в Швейцарии.
В Швейцарии с футбольной звездой Криштиану Роналду произошел курьезный эпизод – во время матча между сборными Португалии и Нидерландов к нему выбежали на поле несколько фанатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Один из болельщиков подбежал настолько близко к Роналду, что смог его поцеловать и сделать с ним фото.
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Добавим, матч завершился поражением Португалии – 1:3. Криштиану Роналду впервые в сезоне не нанес ни одного удара по воротам и отправился на скамейку запасных на 68-й минуте игры.
В Швейцарии с футбольной звездой Криштиану Роналду произошел курьезный эпизод – во время матча между сборными Португалии и Нидерландов к нему выбежали на поле несколько фанатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Один из болельщиков подбежал настолько близко к Роналду, что смог его поцеловать и сделать с ним фото.
Читайте также: В Киеве открыли бесплатную скорую помощь для собак. Видео
Добавим, матч завершился поражением Португалии – 1:3. Криштиану Роналду впервые в сезоне не нанес ни одного удара по воротам и отправился на скамейку запасных на 68-й минуте игры.
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