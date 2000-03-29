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Самый мощный электрический багги испытали в пустыне. Видео

Самый мощный электрический багги испытали в пустыне. Видео На автомобиль установили двигатель Tesla.

В необычном видеоролике продемонстрировали работу багги, которое оснащается 636-сильным электрическим мотором от компании Tesla. Примечательно, что в итоге создателям удалось разработать один из быстрейших внедорожных багги, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

На страницах популярного видеохостинга YouTube появился свежий ролик, который демонстрирует работу нового полностью электрического багги с мотором от электрокара Tesla.

Необычный автомобиль был разработан специалистами компании HSR Motors, котрая занимается ремонтом и обслуживанием электрических силовых установок. Авторы проекта отметили, что новый багги оснащен мотором мощностью в 475 киловатт, что в переводе в лошадиные силы составляет примерно 636 «лошадок». Таким образом автомобиль стал фактически самым мощным в мире электрическим багги.

Полностью электрический мотор питается от блока литий-ионных батарей ёмкостью в 22 кВт/ч, что позволяет обеспечить запас хода в 50 километров при учете экстремальной езды по песку.

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Стоит отметить, что модель демонстрирует впечатляющую динамику разгона, а также высокие внедорожные характеристики.

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 Теги: Tesla, багги

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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