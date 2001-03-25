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Полиция задержала бомжей, убивших мужчину палками под Одессой. Видео

Полиция задержала бомжей, убивших мужчину палками под Одессой. Видео Бездомным грозит до 15 лет тюрьмы.

В Одесской области в селе Любомирка Подольского района двое бездомных до смерти избили палками 19-летнего парня и бросили на обочине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечено, что тело молодого мужчины со следами насильственной смерти было обнаружено местными жителями Любомирки. Каких-либо документов или вещей при нем не было.

"В течение суток полицейские установили личность погибшего. Им оказался 19-летний житель г. Подольск, который двое суток не выходил на связь с родственниками. По данному факту было открыто уголовное производство. Приняв комплекс оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали двух граждан, причастных к совершению этого преступления", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что ночью у одного из развлекательных заведений произошел словесный конфликт между задержанными и посетителями бара. Чтобы избежать драки, ребята вышли на улицу и направились к ближайшей деревне. Все это время за ними шел молодой человек.

Как сообщается, решив, что парень преследует их, чтобы продолжить выяснять отношения, молодые люди избили его деревянными палками недалеко от автобусной остановки. А когда парень перестал подавать признаки жизни, бросили тело подальше от дороги в снег. Злоумышленники забрали у потерпевшего мобильный телефон, планшет и зарядное устройство, после чего поехали в Одессу.

"Там, сразу после реализации похищенного имущества, злоумышленников задержали одесские полицейские и передали его подольским коллегам. Оба правонарушителя, в возрасте 19 и 21 год, не имеют постоянного места проживания", - рассказали в Нацполиции.

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Мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас полицейские проверяют задержанных на возможную причастность к другим преступлениям, расследование продолжается.

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 Теги: бездомные, убийство

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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