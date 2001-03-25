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В США изобретен уникальный метод водной 3D-печати. Видео

В США изобретен уникальный метод водной 3D-печати. Видео Созданный аппарат печатает внутри вязкого силиконового масла.

Ученые из США и Китая под руководством Томаса Расселла из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли разработали метод 3D-печати водой внутри вязкого силиконового масла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.

Подход, предложенный авторами исследования, основан на создании вокруг жидкости пленки из поверхностно-активного вещества, которая делает напечатанную структуру устойчивой в течение довольно долгого времени.

За счет образования на границе раздела двух жидкостей пленки из поверхностно-активных наночастиц напечатанные таким способом спиралевидные и разветвленные структуры сохраняли устойчивую форму в течение нескольких часов.

Время, в течение которого полученные спирали сохраняли устойчивую форму, достигало нескольких часов. При этом за счет изменения диаметры иглы шприца, который используется для печати, и скорость потока жидкости, можно варьировать толщину напечатанного водного канала от нескольких десятков до нескольких сотен микрометров.

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По словам авторов работы, с помощью предложенного ими метода можно создавать материалы для жидкостной электроники, систем молекулярного транспорта, а также создавать микрореакторы нужной формы для проведения многофазных реакций или биологического анализа.реакторы нужной формы для проведения многофазных реакций или биологического анализа.

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 Теги: 3D-печать, вода

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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