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В США изобретен уникальный метод водной 3D-печати. Видео
Созданный аппарат печатает внутри вязкого силиконового масла.
Ученые из США и Китая под руководством Томаса Расселла из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли разработали метод 3D-печати водой внутри вязкого силиконового масла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Подход, предложенный авторами исследования, основан на создании вокруг жидкости пленки из поверхностно-активного вещества, которая делает напечатанную структуру устойчивой в течение довольно долгого времени.
За счет образования на границе раздела двух жидкостей пленки из поверхностно-активных наночастиц напечатанные таким способом спиралевидные и разветвленные структуры сохраняли устойчивую форму в течение нескольких часов.
Время, в течение которого полученные спирали сохраняли устойчивую форму, достигало нескольких часов. При этом за счет изменения диаметры иглы шприца, который используется для печати, и скорость потока жидкости, можно варьировать толщину напечатанного водного канала от нескольких десятков до нескольких сотен микрометров.
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По словам авторов работы, с помощью предложенного ими метода можно создавать материалы для жидкостной электроники, систем молекулярного транспорта, а также создавать микрореакторы нужной формы для проведения многофазных реакций или биологического анализа.реакторы нужной формы для проведения многофазных реакций или биологического анализа.
Ученые из США и Китая под руководством Томаса Расселла из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли разработали метод 3D-печати водой внутри вязкого силиконового масла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Подход, предложенный авторами исследования, основан на создании вокруг жидкости пленки из поверхностно-активного вещества, которая делает напечатанную структуру устойчивой в течение довольно долгого времени.
За счет образования на границе раздела двух жидкостей пленки из поверхностно-активных наночастиц напечатанные таким способом спиралевидные и разветвленные структуры сохраняли устойчивую форму в течение нескольких часов.
Время, в течение которого полученные спирали сохраняли устойчивую форму, достигало нескольких часов. При этом за счет изменения диаметры иглы шприца, который используется для печати, и скорость потока жидкости, можно варьировать толщину напечатанного водного канала от нескольких десятков до нескольких сотен микрометров.
Читайте также: Самый мощный электрический багги испытали в пустыне. Видео
По словам авторов работы, с помощью предложенного ими метода можно создавать материалы для жидкостной электроники, систем молекулярного транспорта, а также создавать микрореакторы нужной формы для проведения многофазных реакций или биологического анализа.реакторы нужной формы для проведения многофазных реакций или биологического анализа.
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