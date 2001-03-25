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Битва титанов: американец организовал соревнование Tesla и Dodge. Видео

Битва титанов: американец организовал соревнование Tesla и Dodge. Видео Один из автомобилей проявил себя гораздо хуже другого.

На YouTube, на канале DragTimes было размещено видео, посмотрев которое можно увидеть гонку между автомобилем Dodge Demon и электрокаром Tesla Model S P100D. Организаторам этого соревнования было проведено два заезда транспортных средств, чтобы исключить вероятность случайности победы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

На первом заезде большинство модель от Dodge сравнили с обычным японским автомобилем Toyota Corolla, или другой моделью, которая не может похвастаться высокой производительностью. Во время первого соревнования электрокар Tesla Model S без особых усилий одержал победу над противником.

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Второй заезд не отличался особой интригой от первого, здесь также победа досталась электрокару. Похоже на то, что автомашине от Demon не удалось справиться с электродвигателем от Tesla.

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 Теги: Tesla, Dodge

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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