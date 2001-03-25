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Киев ночью засыпало снегом. Видео
В ночь со среды, 28 марта, на четверг, 29 марта, Киев снова засыпало снегом.
Снегопад в Киеве начался вечером в среду, 28 марта, и продолжался ночью. За несколько часов метели в столице выпало около сантиметра осадков. Вечером температура воздуха опустилась ниже, поэтому снег не растаял, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Ранее синоптики предупредили о том, что в среду, 28 марта, в Украину придет похолодание.
Мокрый снег в Киеве покрыл деревья и предметы снежными "шапками". В сети появляются фото заснеженной столицы. Некоторые жители смеются, что на улице не весна, а 58 день зимы.
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Синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook поделилась видео ночного снегопада. "Ну это уже вроде точно последний" – подписала пост Диденко.
Снегопад в Киеве начался вечером в среду, 28 марта, и продолжался ночью. За несколько часов метели в столице выпало около сантиметра осадков. Вечером температура воздуха опустилась ниже, поэтому снег не растаял, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Ранее синоптики предупредили о том, что в среду, 28 марта, в Украину придет похолодание.
Мокрый снег в Киеве покрыл деревья и предметы снежными "шапками". В сети появляются фото заснеженной столицы. Некоторые жители смеются, что на улице не весна, а 58 день зимы.
Читайте также: Кадры очередного рушащегося моста в Киеве. Видео
Синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook поделилась видео ночного снегопада. "Ну это уже вроде точно последний" – подписала пост Диденко.
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