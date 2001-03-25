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Потерявший при пожаре в «Зимней вишне» семью записал обращение. Видео
Кемеровчанин выяснил, кто закрыл дверь в кинозале.
Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший на пожаре "Зимней вишни" трёх детей, жену и сестру, получил доступ к записям камер наблюдения торгового центра.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
Востриков записал и выложил в интернете видеообращение, в котором утверждает, что сначала все двери в кинозалы были открыты. Дверь запер позже один из зрителей из-за сильного задымления.
Очевидно он решил дождаться спасателей, но спасатели туда не пришли, сказал Востриков. Он спрашивает, почему не была задействована вертолётная техника, и усомнился в том. что пожарные приехали вовремя.
Ранее стало известно, что несколько жителей Кемерова пожаловались в прокуратуру на бездействие полицейских и пожарных.
Напомним, 25 марта в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в российском Кемерове произошел пожар. На данный момент подтверждена гибель 64 человек.
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По числу жертв пожар в торговом центре в Кемерове оказался одним из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожаром в самарском УВД в 1999 году, когда погибли 57 человек, в станице Камышевская в Краснодарском крае в 2007 году, когда погибли 63 человека, и в клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году, когда жертвами огня стали 153 человека.
Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший на пожаре "Зимней вишни" трёх детей, жену и сестру, получил доступ к записям камер наблюдения торгового центра.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
Востриков записал и выложил в интернете видеообращение, в котором утверждает, что сначала все двери в кинозалы были открыты. Дверь запер позже один из зрителей из-за сильного задымления.
Очевидно он решил дождаться спасателей, но спасатели туда не пришли, сказал Востриков. Он спрашивает, почему не была задействована вертолётная техника, и усомнился в том. что пожарные приехали вовремя.
Ранее стало известно, что несколько жителей Кемерова пожаловались в прокуратуру на бездействие полицейских и пожарных.
Напомним, 25 марта в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в российском Кемерове произошел пожар. На данный момент подтверждена гибель 64 человек.
Читайте также: В Хмельницком пьяный хотел прыгнуть с моста. Видео
По числу жертв пожар в торговом центре в Кемерове оказался одним из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожаром в самарском УВД в 1999 году, когда погибли 57 человек, в станице Камышевская в Краснодарском крае в 2007 году, когда погибли 63 человека, и в клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году, когда жертвами огня стали 153 человека.
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