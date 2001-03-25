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Потерявший при пожаре в «Зимней вишне» семью записал обращение. Видео

Потерявший при пожаре в «Зимней вишне» семью записал обращение. ВидеоКемеровчанин выяснил, кто закрыл дверь в кинозале.

Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший на пожаре "Зимней вишни" трёх детей, жену и сестру, получил доступ к записям камер наблюдения торгового центра.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.

Востриков записал и выложил в интернете видеообращение, в котором утверждает, что сначала все двери в кинозалы были открыты. Дверь запер позже один из зрителей из-за сильного задымления.

Очевидно он решил дождаться спасателей, но спасатели туда не пришли, сказал Востриков. Он спрашивает, почему не была задействована вертолётная техника, и усомнился в том. что пожарные приехали вовремя.

Ранее стало известно, что несколько жителей Кемерова пожаловались в прокуратуру на бездействие полицейских и пожарных.

Напомним, 25 марта в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в российском Кемерове произошел пожар. На данный момент подтверждена гибель 64 человек.

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По числу жертв пожар в торговом центре в Кемерове оказался одним из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожаром в самарском УВД в 1999 году, когда погибли 57 человек, в станице Камышевская в Краснодарском крае в 2007 году, когда погибли 63 человека, и в клубе "Хромая лошадь" в Перми в 2009 году, когда жертвами огня стали 153 человека.

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 Теги: обращение, видео, Кемерово

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Сегодня, 11:49 » Автор: Богдан Процив
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