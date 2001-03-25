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В Одессе у мужчины на улице отобрали три миллиона. Видео
Грабители оттолкнули мужчину, вытащили что-то из его автомобиля и скрылись.
В Приморском районе Одессы злоумышленники нагло отобрали у мужчины на улице три миллиона гривен.
Видео опубликовано в YouTube, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
На кадрах видно как мужчина подошел к своей припаркованной возле дороги машины. В это время к нему внезапно подъехал другой автомобиль, из которого выбежали два человека в масках. Они оттолкнули мужчину, вытащили что-то из его автомобиля и скрылись.
В сообществе ANTIKILLER в Facebook сообщается, что у мужчины украли 3 млн грн. Судя по комментариям к записи, он приехал оформлять сделку по купле недвижимости. В связи с этим есть предположение, что злоумышленники действовали по наводке.
"Там наводку могла дать целая толпа народа. Начиная от оценщика и риэлтора, и заканчивая помощником нотариуса и менеджером. А ещё есть завистливая родня и друзья-товарищи, а еще есть говорливые паспортистки и бухгалтера осбб или жэка...", - пишут в комментариях.
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Также отмечается, что о сделке с недвижимостью даже при сохранении ее в тайне обычно знают около 10 человек.
В Приморском районе Одессы злоумышленники нагло отобрали у мужчины на улице три миллиона гривен.
Видео опубликовано в YouTube, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
На кадрах видно как мужчина подошел к своей припаркованной возле дороги машины. В это время к нему внезапно подъехал другой автомобиль, из которого выбежали два человека в масках. Они оттолкнули мужчину, вытащили что-то из его автомобиля и скрылись.
В сообществе ANTIKILLER в Facebook сообщается, что у мужчины украли 3 млн грн. Судя по комментариям к записи, он приехал оформлять сделку по купле недвижимости. В связи с этим есть предположение, что злоумышленники действовали по наводке.
"Там наводку могла дать целая толпа народа. Начиная от оценщика и риэлтора, и заканчивая помощником нотариуса и менеджером. А ещё есть завистливая родня и друзья-товарищи, а еще есть говорливые паспортистки и бухгалтера осбб или жэка...", - пишут в комментариях.
Читайте также: Почти полтысячи силовиков оцепили здание Николаевского облсовета. Видео
Также отмечается, что о сделке с недвижимостью даже при сохранении ее в тайне обычно знают около 10 человек.
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