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Луцк может затопить из-за прорыва плотины. Видео
На данный момент на дамбу оказывается дополнительно давление воды из-за таяния снега.
Луцк и еще несколько населенных пунктов Волыни могут быть подтоплены из-за прорыва плотины.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 0332.ua.
Отмечается, что дамба Хренницкого водохранилища может быть прорвана из-за ветхого состояния.
На данный момент на дамбу оказывается дополнительно давление воды из-за таяния снега.
Чтобы уменьшить нагрузку на плотину были открыты шлюзы. Вода выпускается в реку Стырь. Обслуживаем дамбы частично занимаются местные жители.
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Из-за паводков вода достигает максимальной отметки и сдержать ее местным жителям не под силу.
В случае прорыва дамбы вода может затопить несколько близлежащих сел и значительную часть Луцка. Местные жители уже начали самостоятельно укреплять берега.
Луцк и еще несколько населенных пунктов Волыни могут быть подтоплены из-за прорыва плотины.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 0332.ua.
Отмечается, что дамба Хренницкого водохранилища может быть прорвана из-за ветхого состояния.
На данный момент на дамбу оказывается дополнительно давление воды из-за таяния снега.
Чтобы уменьшить нагрузку на плотину были открыты шлюзы. Вода выпускается в реку Стырь. Обслуживаем дамбы частично занимаются местные жители.
Читайте также: В Шотландии видели одного из крупнейших в мире лесных котов. Видео
Из-за паводков вода достигает максимальной отметки и сдержать ее местным жителям не под силу.
В случае прорыва дамбы вода может затопить несколько близлежащих сел и значительную часть Луцка. Местные жители уже начали самостоятельно укреплять берега.
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