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Луцк может затопить из-за прорыва плотины. Видео

Луцк может затопить из-за прорыва плотины. ВидеоНа данный момент на дамбу оказывается дополнительно давление воды из-за таяния снега.

Луцк и еще несколько населенных пунктов Волыни могут быть подтоплены из-за прорыва плотины.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 0332.ua.

Отмечается, что дамба Хренницкого водохранилища может быть прорвана из-за ветхого состояния.

На данный момент на дамбу оказывается дополнительно давление воды из-за таяния снега.

Чтобы уменьшить нагрузку на плотину были открыты шлюзы. Вода выпускается в реку Стырь. Обслуживаем дамбы частично занимаются местные жители.

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Из-за паводков вода достигает максимальной отметки и сдержать ее местным жителям не под силу.

В случае прорыва дамбы вода может затопить несколько близлежащих сел и значительную часть Луцка. Местные жители уже начали самостоятельно укреплять берега.

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 Теги: Луцк, потоп, видео

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Сегодня, 18:10 » Автор: Богдан Процив
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