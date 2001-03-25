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Астрономы получили уникальный снимок падающей на Землю китайской космической станции. Видео

Астрономы получили уникальный снимок падающей на Землю китайской космической станции. ВидеоКитайская станция двигалась со скоростью около 28 тыс. км в час.

Астрономы проекта Virtual Telescope Project получили уникальный снимок китайской космической станции Тяньгун-1, которая сходит с орбиты Земли и в скором времени сгорит в земной атмосфере.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

Как сообщается на сайте проекта, снимок был сделан при помощи автоматического телескопа в обсерватории Тенагра (Аризона, США).

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Отмечается, что на момент съемки Тяньгун-1 находилась на высоте примерно 220 км. Это примерно половина высоты, на которой находится Международная космическая станция (МКС).

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 Теги: астрономы, станция, Земля

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Сегодня, 18:40 » Автор: Едгар Букмирза
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