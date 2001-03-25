Раздел: Видеоновости
Астрономы получили уникальный снимок падающей на Землю китайской космической станции. Видео
Китайская станция двигалась со скоростью около 28 тыс. км в час.
Астрономы проекта Virtual Telescope Project получили уникальный снимок китайской космической станции Тяньгун-1, которая сходит с орбиты Земли и в скором времени сгорит в земной атмосфере.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
Как сообщается на сайте проекта, снимок был сделан при помощи автоматического телескопа в обсерватории Тенагра (Аризона, США).
Читайте также: Зонд "Юнона" передал на Землю уникальный снимок Юпитера
Отмечается, что на момент съемки Тяньгун-1 находилась на высоте примерно 220 км. Это примерно половина высоты, на которой находится Международная космическая станция (МКС).
Астрономы проекта Virtual Telescope Project получили уникальный снимок китайской космической станции Тяньгун-1, которая сходит с орбиты Земли и в скором времени сгорит в земной атмосфере.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
Как сообщается на сайте проекта, снимок был сделан при помощи автоматического телескопа в обсерватории Тенагра (Аризона, США).
Читайте также: Зонд "Юнона" передал на Землю уникальный снимок Юпитера
Отмечается, что на момент съемки Тяньгун-1 находилась на высоте примерно 220 км. Это примерно половина высоты, на которой находится Международная космическая станция (МКС).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1555
0
Оставьте свой комментарий