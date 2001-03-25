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"Мир Дикого Запада" выпустил трейлер к новому сезону. Видео

"Мир Дикого Запада" выпустил трейлер к новому сезону. Видео Сериал очень быстро захватил свою аудиторию.

Вышел новый трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада". Видео опубликовано на YouTube-канале HBO. Картина рассказывает о парке развлечений, населенном человекоподобными роботами, в котором воссоздают различные эпохи.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

В сериал вернутся персонажи Эван Рэйчел Вуд, Джеймса Марсдена, Родриго Санторон, Тэнди Ньютон и Эда Харриса. Ключевым персонажем второго сезона станет Питер Абернати (Луис Хертэм).

В ролике звучит композиция Heart-Shaped Box группы Nirvana.

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Во втором сезоне "Мира Дикого Запада" будет 10 серий, премьера состоится 22 апреля 2018 года.

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 Теги: Мир Дикого Запада, трейлер, сезон, видео

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Сегодня, 21:31 » Автор: Едгар Букмирза
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