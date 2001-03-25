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"Мир Дикого Запада" выпустил трейлер к новому сезону. Видео
Сериал очень быстро захватил свою аудиторию.
Вышел новый трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада". Видео опубликовано на YouTube-канале HBO. Картина рассказывает о парке развлечений, населенном человекоподобными роботами, в котором воссоздают различные эпохи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
В сериал вернутся персонажи Эван Рэйчел Вуд, Джеймса Марсдена, Родриго Санторон, Тэнди Ньютон и Эда Харриса. Ключевым персонажем второго сезона станет Питер Абернати (Луис Хертэм).
В ролике звучит композиция Heart-Shaped Box группы Nirvana.
Читайте также: Опубликован трейлер второго сезона «Мира Дикого Запада». Видео
Во втором сезоне "Мира Дикого Запада" будет 10 серий, премьера состоится 22 апреля 2018 года.
Вышел новый трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада". Видео опубликовано на YouTube-канале HBO. Картина рассказывает о парке развлечений, населенном человекоподобными роботами, в котором воссоздают различные эпохи.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
В сериал вернутся персонажи Эван Рэйчел Вуд, Джеймса Марсдена, Родриго Санторон, Тэнди Ньютон и Эда Харриса. Ключевым персонажем второго сезона станет Питер Абернати (Луис Хертэм).
В ролике звучит композиция Heart-Shaped Box группы Nirvana.
Читайте также: Опубликован трейлер второго сезона «Мира Дикого Запада». Видео
Во втором сезоне "Мира Дикого Запада" будет 10 серий, премьера состоится 22 апреля 2018 года.
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