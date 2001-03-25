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Китайский поезд-маглев будет конкурировать с Hyperloop. Видео
Пока он не способен разгоняться до обещанных скоростей, но разработки уже идут.
Исследователи из Юго-западного Университета Цзяотун в Китае создали тестовый трек для поезда-маглева нового поколения. Да, такие технологии хотя и сложны, но уже не новинка, однако китайцы сумели, как утверждается, довести скорость «супермаглева» до 1000 км/ч.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Технот.
Как утверждается, это первый тестовый трек на высокотемпературных сверхпроводниках. 45-метровая петля может удерживать до 1000 кг веса, при этом тестовая капсула левитирует на высоте всего 20 мм.
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Если проект получится масштабировать до реального транспорта, «супермаглев» вдвое превзойдёт «Шанхайский Маглев», который разгоняется до 431 км/час и вплотную подойдёт к Hyperloop.
По сути, это технически схожие проекты. «Супермаглев» точно также тестируется в вакуумных трубах и использует тот же принцип магнитной левитации. Возможно, самая большая разница состоит в текущем статусе проектов. Пока что китайская версия тестируется на скорости до 50 км/час, а трубы размещаются над землёй. В версии Илона Маска трубы размещены под землёй, а скорость тестового модуля подбирается к 400 км/час. У Virgin Hyperloop One скоростные показатели незначительно меньше.
Пока что все проекты находятся на достаточно ранней стадии и сталкиваются с рядом проблем инженерного и технического характера. Маск утверждает, что у него есть разрешение на прокладку тоннелей от Вашингтона до Нью-Йорка, а Virgin Hyperloop One будет строить первую линию в Индии.
Китайский же проект нуждается в решении тех же проблем. В частности, это быстрое торможение в случае необходимости, а также контроль сопротивления среды в трубах, где нужно поддерживать низкое давление.
Потому говорить о скольких-нибудь точных сроках пока рано. Но радует тот факт, что разработки идут.
Исследователи из Юго-западного Университета Цзяотун в Китае создали тестовый трек для поезда-маглева нового поколения. Да, такие технологии хотя и сложны, но уже не новинка, однако китайцы сумели, как утверждается, довести скорость «супермаглева» до 1000 км/ч.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Технот.
Как утверждается, это первый тестовый трек на высокотемпературных сверхпроводниках. 45-метровая петля может удерживать до 1000 кг веса, при этом тестовая капсула левитирует на высоте всего 20 мм.
Читайте также: Китай создаст свой аналог Hyperloop
Если проект получится масштабировать до реального транспорта, «супермаглев» вдвое превзойдёт «Шанхайский Маглев», который разгоняется до 431 км/час и вплотную подойдёт к Hyperloop.
По сути, это технически схожие проекты. «Супермаглев» точно также тестируется в вакуумных трубах и использует тот же принцип магнитной левитации. Возможно, самая большая разница состоит в текущем статусе проектов. Пока что китайская версия тестируется на скорости до 50 км/час, а трубы размещаются над землёй. В версии Илона Маска трубы размещены под землёй, а скорость тестового модуля подбирается к 400 км/час. У Virgin Hyperloop One скоростные показатели незначительно меньше.
Пока что все проекты находятся на достаточно ранней стадии и сталкиваются с рядом проблем инженерного и технического характера. Маск утверждает, что у него есть разрешение на прокладку тоннелей от Вашингтона до Нью-Йорка, а Virgin Hyperloop One будет строить первую линию в Индии.
Китайский же проект нуждается в решении тех же проблем. В частности, это быстрое торможение в случае необходимости, а также контроль сопротивления среды в трубах, где нужно поддерживать низкое давление.
Потому говорить о скольких-нибудь точных сроках пока рано. Но радует тот факт, что разработки идут.
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