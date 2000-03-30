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Казахские подрывники не рассчитали количество взрывчатки. Видео

Казахские подрывники не рассчитали количество взрывчатки. Видео Ошибка специалистов привела к серьёзным последствиям.

Ударной волной, которая образовалась из-за взрыва льда на реке Иртыш, в многоквартирных домах города Семей выбило стекла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

По словам местного жителя, это произошло из-за того, что организаторы взрыва не рассчитали количество взрывчатки. Из-за этого в многих квартирах ударной волной выбило окна. Также как минимум в трех девятиэтажных и одном пятиэтажном доме "вылетели рамы".

После инцидентка по меньшей мере три человека, в том числе один ребенок, обратились за медицинской помощью.

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По информации местных изданий, жертв удалось избежать из-за отсутствия людей дома. В этот момент они были на работе.

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 Теги: Казахстан, взрыв

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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