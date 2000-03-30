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Казахские подрывники не рассчитали количество взрывчатки. Видео
Ошибка специалистов привела к серьёзным последствиям.
Ударной волной, которая образовалась из-за взрыва льда на реке Иртыш, в многоквартирных домах города Семей выбило стекла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.
По словам местного жителя, это произошло из-за того, что организаторы взрыва не рассчитали количество взрывчатки. Из-за этого в многих квартирах ударной волной выбило окна. Также как минимум в трех девятиэтажных и одном пятиэтажном доме "вылетели рамы".
После инцидентка по меньшей мере три человека, в том числе один ребенок, обратились за медицинской помощью.
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По информации местных изданий, жертв удалось избежать из-за отсутствия людей дома. В этот момент они были на работе.
Ударной волной, которая образовалась из-за взрыва льда на реке Иртыш, в многоквартирных домах города Семей выбило стекла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.
По словам местного жителя, это произошло из-за того, что организаторы взрыва не рассчитали количество взрывчатки. Из-за этого в многих квартирах ударной волной выбило окна. Также как минимум в трех девятиэтажных и одном пятиэтажном доме "вылетели рамы".
После инцидентка по меньшей мере три человека, в том числе один ребенок, обратились за медицинской помощью.
Читайте также: В США изобретен уникальный метод водной 3D-печати. Видео
По информации местных изданий, жертв удалось избежать из-за отсутствия людей дома. В этот момент они были на работе.
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