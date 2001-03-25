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В Сети появились неудачные дубли со съемок "Звездных войн". Видео
Некоторые сцены переснимали десятки раз.
Студия Disney выпустила подборку неудачных дублей со съемок фильма "Звездные войны: Последние джедаи", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В обнародованном видео генерал Лея Органа дает пощечину пилоту По Демерону (Оскар Айзек). Сцену переснимали как минимум 28 раз - столько ударов с одного ракурса показано в ролике. С другого ракурса камера зафиксировала еще 13 пощечин.
Несмотря на то, что видео не включено в Blu-ray и DVD, в релизе есть функция изъятых сцен и комментариев от режиссера Риан Джонсон, - отмечает People.
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Отметим, к концу прошлого года кассовые сборы фильма "последних джедаев" преодолели отметку в миллиард долларов.
Студия Disney выпустила подборку неудачных дублей со съемок фильма "Звездные войны: Последние джедаи", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В обнародованном видео генерал Лея Органа дает пощечину пилоту По Демерону (Оскар Айзек). Сцену переснимали как минимум 28 раз - столько ударов с одного ракурса показано в ролике. С другого ракурса камера зафиксировала еще 13 пощечин.
Несмотря на то, что видео не включено в Blu-ray и DVD, в релизе есть функция изъятых сцен и комментариев от режиссера Риан Джонсон, - отмечает People.
Читайте также: Казахские подрывники не рассчитали количество взрывчатки. Видео
Отметим, к концу прошлого года кассовые сборы фильма "последних джедаев" преодолели отметку в миллиард долларов.
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