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Эмигрант показал, какие авто уничтожают в Норвегии. Видео

Эмигрант показал, какие авто уничтожают в Норвегии. Видео Жители Норвегии активно переходят на электромобили.

Норвегия – одна из самых успешных стран мира. Практический каждый житель этой страны может позволить себе купить новый автомобиль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Причем норвежцы активно отдают предпочтения “зеленым” машинам – уже сейчас их страна считается самой электромобильной (так, каждый пятый автомобиль, проданный в Норвегии в 2017 году, является EV`ом).

Что же касается б/у авто, то их львиная доля уходит на экспорт в другие европейские страны. А вот старые подержанные машины, в основном начала-середины 200-х, активно утилизируют.

Хотя если на них есть покупатель, могут отдать за копейки. Например, на норвежской свалке можно приобрести “списанный” BMW 5 в кузове Е60 (2003-2010 гг.) за 400 евро.

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В этом видео продемонстрирована одна из таких площадок с авто под утилизацию. В конце ролика есть “бонус” – его автор выбирает лучшее авто за 1000 евро.

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 Теги: Норвегия, авто

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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