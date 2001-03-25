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Бердянск вошел в список семи чудес Украины. Видео
Об этом городе сняли документальный фильм.
Бердянск считается одним из самых красивых маленьких городов нашей страны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.zp.ua.
До 19 века в городе развивалась промышленность и торговля. После 19 века - в рост пошел курортно-рекреационный сектор.
В 1902 году здесь открыли грязелечебницу, когда выяснили, что грязь имеет целебные свойства.
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В сети появился документальный ролик о самых красивых местах Украины, в числе которых и Бердянск.
Бердянск считается одним из самых красивых маленьких городов нашей страны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.zp.ua.
До 19 века в городе развивалась промышленность и торговля. После 19 века - в рост пошел курортно-рекреационный сектор.
В 1902 году здесь открыли грязелечебницу, когда выяснили, что грязь имеет целебные свойства.
Читайте также: Эмигрант показал, какие авто уничтожают в Норвегии. Видео
В сети появился документальный ролик о самых красивых местах Украины, в числе которых и Бердянск.
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