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Отец погибшей в Кемерово семьи призвал не выходить на митинги. Видео
Востриков поменял свое мнение о виновниках трагедии.
Игорь Востриков, потерявший в Кемерове трёх детей, жену и сестру заявил, что внимание инициативной группы от МЧС увели в сторону "майданщики". Он призвал местных жителей не выходить на митинги.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
"Надо было заниматься все-таки нам, как инициативной группе, именно вот действиями МЧС. А нас - вот эти майданщики - они нас просто повели по другую сторону. Увели, понимаете, в сторону, чтобы направить нас на администрацию, не знаю, на Путина", - заявил Востриков.
"Владимир Владимирович у нас не президент, а царь. Наверное, власть должна быть сильная - моё мнение. Проблема не в Путине и тем более не в Амане Гумировиче (Тулеев - губернатор области).Пока давайте без митингов, потому что администрация здесь при чём наша?" - добавил Востриков.
Также Востриков заявил, что во времена СССР подобная трагедия была бы маловероятной, ведь тогда все "работало четко и отлажено".
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27 марта Востриков опубликовал на своей странице "ВКонтакте" сообщение, в котором обвинил "правящий режим" в гибели его семьи, призывая местных жителей на митинг.
Игорь Востриков, потерявший в Кемерове трёх детей, жену и сестру заявил, что внимание инициативной группы от МЧС увели в сторону "майданщики". Он призвал местных жителей не выходить на митинги.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
"Надо было заниматься все-таки нам, как инициативной группе, именно вот действиями МЧС. А нас - вот эти майданщики - они нас просто повели по другую сторону. Увели, понимаете, в сторону, чтобы направить нас на администрацию, не знаю, на Путина", - заявил Востриков.
"Владимир Владимирович у нас не президент, а царь. Наверное, власть должна быть сильная - моё мнение. Проблема не в Путине и тем более не в Амане Гумировиче (Тулеев - губернатор области).Пока давайте без митингов, потому что администрация здесь при чём наша?" - добавил Востриков.
Также Востриков заявил, что во времена СССР подобная трагедия была бы маловероятной, ведь тогда все "работало четко и отлажено".
Читайте также: Как москвичи отреагировали на высылку российских дипломатов. Видео
27 марта Востриков опубликовал на своей странице "ВКонтакте" сообщение, в котором обвинил "правящий режим" в гибели его семьи, призывая местных жителей на митинг.
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