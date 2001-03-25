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Отец погибшей в Кемерово семьи призвал не выходить на митинги. Видео

Отец погибшей в Кемерово семьи призвал не выходить на митинги. ВидеоВостриков поменял свое мнение о виновниках трагедии.

Игорь Востриков, потерявший в Кемерове трёх детей, жену и сестру заявил, что внимание инициативной группы от МЧС увели в сторону "майданщики". Он призвал местных жителей не выходить на митинги.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.

"Надо было заниматься все-таки нам, как инициативной группе, именно вот действиями МЧС. А нас - вот эти майданщики - они нас просто повели по другую сторону. Увели, понимаете, в сторону, чтобы направить нас на администрацию, не знаю, на Путина", - заявил Востриков.

"Владимир Владимирович у нас не президент, а царь. Наверное, власть должна быть сильная - моё мнение. Проблема не в Путине и тем более не в Амане Гумировиче (Тулеев - губернатор области).Пока давайте без митингов, потому что администрация здесь при чём наша?" - добавил Востриков.

Также Востриков заявил, что во времена СССР подобная трагедия была бы маловероятной, ведь тогда все "работало четко и отлажено".

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27 марта Востриков опубликовал на своей странице "ВКонтакте" сообщение, в котором обвинил "правящий режим" в гибели его семьи, призывая местных жителей на митинг.

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 Теги: Кемерово, видео

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Сегодня, 10:01 » Автор: Богдан Процив
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0
Михайло  
Сегодня, 10:16

Рівень зомбування в Росії - зашкалив. Далі вже не можна. Відректися від своїх домашніх на користь Путіна і Тулєєва... Мій розум не може пояснити того що відбувається з цим чоловіком, який втратив у пожежі родину.

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0
Ланна  
Сегодня, 10:27

Це просто нереально. Як можна таке робити людьми? Таке враження, що якби на свої очі там хтось бачив як вбиває їх царь - рвав би на собі сорочку в екстазі і запевняв би всіх, що він всеодно найкращий і невинуватий

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