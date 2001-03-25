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Голландский конькобежец разогнался до рекордной скорости. Видео
Чтобы побить рекорд, была подготовлена трасса длиной полторы тысячи метров.
Голландский конькобежец, чемпиону мира и олимпийский чемпион Кьелд Нойс побил собственный рекорд скорости на коньках, разогнавшись до 93 километров в час. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Для того, чтобы побить рекорд, была подготовлена трасса длиной полторы тысячи метров. А чтобы при такой скорости спортсмен устоял перед напором воздуха, разработали специальный металлический щит-защиту.
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Кьелд Нойс рассказал, что с такой конструкцией создается впечатление полета над льдом.
Голландский конькобежец, чемпиону мира и олимпийский чемпион Кьелд Нойс побил собственный рекорд скорости на коньках, разогнавшись до 93 километров в час. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Для того, чтобы побить рекорд, была подготовлена трасса длиной полторы тысячи метров. А чтобы при такой скорости спортсмен устоял перед напором воздуха, разработали специальный металлический щит-защиту.
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Кьелд Нойс рассказал, что с такой конструкцией создается впечатление полета над льдом.
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