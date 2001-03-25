Кадры испытаний бронеавтомобиля «Новатор». Видео

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Это не первый случай, когда парень спасает людей.

Броневик будет эксплуатироваться подразделениями МВД, Нацполиции, Нацгвардии, пограничной службы и спецназа.

Бронеавтомобиль может перевозить до 10 человек и убережет от мины и пуль.