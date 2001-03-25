» » Кадры испытаний бронеавтомобиля «Новатор». Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Кадры испытаний бронеавтомобиля «Новатор». Видео

Кадры испытаний бронеавтомобиля «Новатор». ВидеоБроневик преодолевал разнообразные препятствия для проверки проходимости.

Специализированный бронеавтомобиль (СБА) "Новатор", который планируется выпускать для подразделений Нацгвардии, прошел очередной этап испытаний.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, 26-27 марта во время проедения ведомственных испытаний СБА "Новатор" прошел проверки на динамику, тормозные качества. Были проведены геометрические и весовые измерения. Автомобиль весом 9 тонн рассчитан на нагрузку полторы тонны. Броневик преодолевал разнообразные препятствия для проверки проходимости в сложных условиях и испытаний реакции рамы, подвески, мостов автомобиля в условиях цикличных и пиковых одиночных нагрузок. СБА "Новатор" уверенно преодолел подъем 60% и продемонстрировал высокие динамические характеристики - на шоссе разогнался до 150 км/час.

Читайте также: Студент, рискуя жизнью, спас провалившихся под лед детей. Видео

СБА "Новатор" на базе шасси с повышенной проходимостью с колесной формулой 4×4 и 6,7-литровым турбодизельным двигателем Ford в базовой версии оснащен системой пожаротушения моторного и десантного отсеков, автономной климатической системой, системой навигации и системой Run-flat, которая позволяет продолжать движение с поврежденными колесами.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: бронеавтомобиль, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:15 » Автор: Богдан Процив
     1650
     0

Похожие новости по теме

Студент, рискуя жизнью, спас провалившихся под лед детей. Видео Студент, рискуя жизнью, спас провалившихся под лед детей. Видео

Это не первый случай, когда парень спасает людей.

Кадры испытаний бронетранспортера 3ДА с новым боевым модулем. Видео Кадры испытаний бронетранспортера 3ДА с новым боевым модулем. Видео

БТР 3ДА с новым боевым модулем прошел первые испытания.

В Сеть попали захватывающие кадры испытаний украинских броневиков. Видео В Сеть попали захватывающие кадры испытаний украинских броневиков. Видео

Новые бронированные автомобили предназначены для потребностей Украины.

В Полтавской области протестировали украинский броневик «Варта». Видео В Полтавской области протестировали украинский броневик «Варта». Видео

Броневик будет эксплуатироваться подразделениями МВД, Нацполиции, Нацгвардии, пограничной службы и спецназа.

В Житомире представили новый украинский броневик «Барс-8». Видео В Житомире представили новый украинский броневик «Барс-8». Видео

Бронеавтомобиль может перевозить до 10 человек и убережет от мины и пуль.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх