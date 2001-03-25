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Кадры испытаний бронеавтомобиля «Новатор». Видео
Броневик преодолевал разнообразные препятствия для проверки проходимости.
Специализированный бронеавтомобиль (СБА) "Новатор", который планируется выпускать для подразделений Нацгвардии, прошел очередной этап испытаний.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, 26-27 марта во время проедения ведомственных испытаний СБА "Новатор" прошел проверки на динамику, тормозные качества. Были проведены геометрические и весовые измерения. Автомобиль весом 9 тонн рассчитан на нагрузку полторы тонны. Броневик преодолевал разнообразные препятствия для проверки проходимости в сложных условиях и испытаний реакции рамы, подвески, мостов автомобиля в условиях цикличных и пиковых одиночных нагрузок. СБА "Новатор" уверенно преодолел подъем 60% и продемонстрировал высокие динамические характеристики - на шоссе разогнался до 150 км/час.
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СБА "Новатор" на базе шасси с повышенной проходимостью с колесной формулой 4×4 и 6,7-литровым турбодизельным двигателем Ford в базовой версии оснащен системой пожаротушения моторного и десантного отсеков, автономной климатической системой, системой навигации и системой Run-flat, которая позволяет продолжать движение с поврежденными колесами.
Специализированный бронеавтомобиль (СБА) "Новатор", который планируется выпускать для подразделений Нацгвардии, прошел очередной этап испытаний.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, 26-27 марта во время проедения ведомственных испытаний СБА "Новатор" прошел проверки на динамику, тормозные качества. Были проведены геометрические и весовые измерения. Автомобиль весом 9 тонн рассчитан на нагрузку полторы тонны. Броневик преодолевал разнообразные препятствия для проверки проходимости в сложных условиях и испытаний реакции рамы, подвески, мостов автомобиля в условиях цикличных и пиковых одиночных нагрузок. СБА "Новатор" уверенно преодолел подъем 60% и продемонстрировал высокие динамические характеристики - на шоссе разогнался до 150 км/час.
Читайте также: Студент, рискуя жизнью, спас провалившихся под лед детей. Видео
СБА "Новатор" на базе шасси с повышенной проходимостью с колесной формулой 4×4 и 6,7-литровым турбодизельным двигателем Ford в базовой версии оснащен системой пожаротушения моторного и десантного отсеков, автономной климатической системой, системой навигации и системой Run-flat, которая позволяет продолжать движение с поврежденными колесами.
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