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Пуск обновленной ракеты от SpaceX. Видео
Запуск производился с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.
Компания SpaceX запустила обновленную ракету Falcon 9 со спутниками IridiumNEXT. Запуск производился с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Видео было опубликовано на YouTube-канале компании Илона Маска, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Сообщается, что каждый из спутников весом 1800 фунтов имеет антенну L-диапазона, которая предназначена для передачи звука и данных на телефоны и терминалы данных на земле.
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Начиная с января 2017 года компанией были выпущены 40 спутников. Последняя подобная операция проходила в декабре.
Компания SpaceX запустила обновленную ракету Falcon 9 со спутниками IridiumNEXT. Запуск производился с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Видео было опубликовано на YouTube-канале компании Илона Маска, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Сообщается, что каждый из спутников весом 1800 фунтов имеет антенну L-диапазона, которая предназначена для передачи звука и данных на телефоны и терминалы данных на земле.
Читайте также: Кадры испытаний бронеавтомобиля «Новатор». Видео
Начиная с января 2017 года компанией были выпущены 40 спутников. Последняя подобная операция проходила в декабре.
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