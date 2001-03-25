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Пуск обновленной ракеты от SpaceX. Видео

Пуск обновленной ракеты от SpaceX. ВидеоЗапуск производился с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.

Компания SpaceX запустила обновленную ракету Falcon 9 со спутниками IridiumNEXT. Запуск производился с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Видео было опубликовано на YouTube-канале компании Илона Маска, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Сообщается, что каждый из спутников весом 1800 фунтов имеет антенну L-диапазона, которая предназначена для передачи звука и данных на телефоны и терминалы данных на земле.

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Начиная с января 2017 года компанией были выпущены 40 спутников. Последняя подобная операция проходила в декабре.

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 Теги: SpaceX, видео

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