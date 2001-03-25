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В Сети показали необычный украинский бронеавтомобиль. Видео
Новатор с успехом преодолела все фирменные препятствия полигона «АвтоКрАЗ».
В конце 2017 года известный отечественный производитель армейских бронированных автомобилей «Украинская бронетехника» продемонстрировал новую разработку – машину «Варта Новатор».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.ua.
И вот недавно, в конце марта бронеавтомобиль протестировали на заводском полигоне Кременчугского автозавода.
«Новатор» с успехом преодолела все фирменные препятствия полигона «АвтоКрАЗ», включая 60-процентный подъем, бетонные надолбы высотой от 0,4 до 1 метра, уклоны и ров с песком (в летнее время – здесь вода).
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Напомним ,что «Варта Новатор», в отличие от уже известной просто «Варта» на шасси МАЗ, построена на платформе внедорожника Ford F-550. На это же базе выполнен и «КрАЗ Спартан».
В конце 2017 года известный отечественный производитель армейских бронированных автомобилей «Украинская бронетехника» продемонстрировал новую разработку – машину «Варта Новатор».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.ua.
И вот недавно, в конце марта бронеавтомобиль протестировали на заводском полигоне Кременчугского автозавода.
«Новатор» с успехом преодолела все фирменные препятствия полигона «АвтоКрАЗ», включая 60-процентный подъем, бетонные надолбы высотой от 0,4 до 1 метра, уклоны и ров с песком (в летнее время – здесь вода).
Читайте также: Украинский бронеавтомобиль «Варта» проходит испытание. Видео
Напомним ,что «Варта Новатор», в отличие от уже известной просто «Варта» на шасси МАЗ, построена на платформе внедорожника Ford F-550. На это же базе выполнен и «КрАЗ Спартан».
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