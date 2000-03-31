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В США известный музыкант сгорел заживо в ДТП. Видео
Мужчина попал в аварию на своей машине, после чего начался пожар.
Американский музыкант Калеб Скофилд попал в ДТП на одной из платных дорог США. Мужчина сгорел заживо в своей машине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Жуткая авария произошла в Бредфорде, штат Нью-Гэмпшир. Скофилд находился за рулем пикапа, который на полном ходу врезался в ограждение трассы. После столкновения машина загорелась.
Музыкант скончался от многочисленных ожогов, травм и удушья дымом. Ему было 39 лет.
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Калеб Скофилд был басистом в металл-группах Old Man Gloom, Cave In и Zozobra. У него остались жена и двое детей.
Американский музыкант Калеб Скофилд попал в ДТП на одной из платных дорог США. Мужчина сгорел заживо в своей машине, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Жуткая авария произошла в Бредфорде, штат Нью-Гэмпшир. Скофилд находился за рулем пикапа, который на полном ходу врезался в ограждение трассы. После столкновения машина загорелась.
Музыкант скончался от многочисленных ожогов, травм и удушья дымом. Ему было 39 лет.
Читайте также: Эмигрант показал, какие авто уничтожают в Норвегии. Видео
Калеб Скофилд был басистом в металл-группах Old Man Gloom, Cave In и Zozobra. У него остались жена и двое детей.
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