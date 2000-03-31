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Разъяренный гусь напал на американских военных. Видео
Момент нападения зафиксировала уличная камера.
Видеокамера, установленная над казармой военной части, расположенной в окрестностях города Форт Силл (штат Оклахома, США) запечатлела момент нападения агрессивного гуся на строй солдат, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Отважная птица по какой-то причине впала в раздражение, увидев солдат. В описании автор ролика рассказал, что пара гусей давно живет в его дворе, птицы даже получили имена – Стив и Бренда. Семья подкармливает птиц, покупает сено для гнезда, в ответ гуси защищают двор от прохожих.
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Также мужчина сообщил, что в ходе противостояния ни птица, ни солдаты не пострадали, однако подобные комические схватки происходят возле дома ежедневно.
Видеокамера, установленная над казармой военной части, расположенной в окрестностях города Форт Силл (штат Оклахома, США) запечатлела момент нападения агрессивного гуся на строй солдат, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Отважная птица по какой-то причине впала в раздражение, увидев солдат. В описании автор ролика рассказал, что пара гусей давно живет в его дворе, птицы даже получили имена – Стив и Бренда. Семья подкармливает птиц, покупает сено для гнезда, в ответ гуси защищают двор от прохожих.
Читайте также: В США известный музыкант сгорел заживо в ДТП. Видео
Также мужчина сообщил, что в ходе противостояния ни птица, ни солдаты не пострадали, однако подобные комические схватки происходят возле дома ежедневно.
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