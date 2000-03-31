Разъяренный гусь напал на американских военных. Видео

Похожие новости по теме

Мужчина попал в аварию на своей машине, после чего начался пожар.

Уникальный кадр нападения медведя гризли на камеру, установленную в одном из лесов Айдахо, убедил всех – медведи бывают милыми и катающимися на велосипедах только в мультфильмах и в цирке.