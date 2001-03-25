Раздел: Видеоновости
Уилл Смит провел свидание с роботом Софией. Видео
Робот отказала актёру в поцелуе.
Американский актер Уилл Смит позвал робота Софию на свидание. Видео со встречи было опубликовано на личном YouTube-канале артиста и стало интернет-хитом, собрав за сутки свыше миллиона просмотров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Известно, что встреча актера и робота прошла на Каймановых островах. В ходе свидания Смит пытался заигрывать с роботом, открыто флиртовал и пытался поцеловать. Однако получил отказ со словами "нам лучше остаться друзьями".
Также София не поняла шуток актера и раскритиковала его музыкальное творчество.
Читайте также: В США известный музыкант сгорел заживо в ДТП. Видео
Уилл Смит - актер и хип-хоп исполнитель. На его счету четыре выпущенных альбома, последний из которых вышел в 2005 году.
Американский актер Уилл Смит позвал робота Софию на свидание. Видео со встречи было опубликовано на личном YouTube-канале артиста и стало интернет-хитом, собрав за сутки свыше миллиона просмотров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Известно, что встреча актера и робота прошла на Каймановых островах. В ходе свидания Смит пытался заигрывать с роботом, открыто флиртовал и пытался поцеловать. Однако получил отказ со словами "нам лучше остаться друзьями".
Также София не поняла шуток актера и раскритиковала его музыкальное творчество.
Читайте также: В США известный музыкант сгорел заживо в ДТП. Видео
Уилл Смит - актер и хип-хоп исполнитель. На его счету четыре выпущенных альбома, последний из которых вышел в 2005 году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
71
0
Оставьте свой комментарий