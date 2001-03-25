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Уилл Смит провел свидание с роботом Софией. Видео

Уилл Смит провел свидание с роботом Софией. Видео Робот отказала актёру в поцелуе.

Американский актер Уилл Смит позвал робота Софию на свидание. Видео со встречи было опубликовано на личном YouTube-канале артиста и стало интернет-хитом, собрав за сутки свыше миллиона просмотров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Известно, что встреча актера и робота прошла на Каймановых островах. В ходе свидания Смит пытался заигрывать с роботом, открыто флиртовал и пытался поцеловать. Однако получил отказ со словами "нам лучше остаться друзьями".

Также София не поняла шуток актера и раскритиковала его музыкальное творчество.

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Уилл Смит - актер и хип-хоп исполнитель. На его счету четыре выпущенных альбома, последний из которых вышел в 2005 году.

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 Теги: Уилл Смит, робот

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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