Раздел: Видеоновости
На улице в Одессе появилась огромная яма. Видео
В образовавшемся провале застрял легковой автомобиль.
В Одессе на Дюковской улице образовался провал, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что утром в яму угодил легковой автомобиль. Обошлось без жертв и пострадавших.
По словам начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Геннадия Мирошниченко, одна из труб дала утечку, и произошел вымыв грунта в катакомбы.
Читайте также: Разъяренный гусь напал на американских военных. Видео
Коммунальщики определяют, какую коммуникацию прорвало. После этого провал затампонируют.
В Одессе на Дюковской улице образовался провал, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что утром в яму угодил легковой автомобиль. Обошлось без жертв и пострадавших.
По словам начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Геннадия Мирошниченко, одна из труб дала утечку, и произошел вымыв грунта в катакомбы.
Читайте также: Разъяренный гусь напал на американских военных. Видео
Коммунальщики определяют, какую коммуникацию прорвало. После этого провал затампонируют.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
210
0
Оставьте свой комментарий