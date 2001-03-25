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На улице в Одессе появилась огромная яма. Видео

На улице в Одессе появилась огромная яма. Видео В образовавшемся провале застрял легковой автомобиль.

В Одессе на Дюковской улице образовался провал, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что утром в яму угодил легковой автомобиль. Обошлось без жертв и пострадавших.

По словам начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Геннадия Мирошниченко, одна из труб дала утечку, и произошел вымыв грунта в катакомбы.

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Коммунальщики определяют, какую коммуникацию прорвало. После этого провал затампонируют.

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 Теги: Одесса, Яма

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Сегодня, 02:37 » Автор: Евгений Шевченко
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