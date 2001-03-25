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На фестиваль писанок привезут металлическое яйцо. Видео

На фестиваль писанок привезут металлическое яйцо. ВидеоНа работу можно будет посмотреть с 5 по 22 апреля на Софийской площади в Киеве

В творческой мастерской Василия работа не останавливается ни на минуту, человек готовится к самому масштабному Всеукраинскому фестивалю писанок, который пройдет на Софийской площади в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на Закарпаття онлайн.

Холодным ковкой мужчина занимается около 20 лет, поэтому и в этом году решил смастерить изделие из железа.

Фестиваль писанок, на котором собираются как лучшие художники и мастера страны, так и любители. В этом году это уже восьмой фестиваль, который объединит отечественных художников со всей Украины.

Василий говорит: чтобы изготовить свою писанку, пришлось немного поработать, потратил на это 2 недели.

Также изделие на выставке представит и коллега мастера, Елена. Она расписала красками Пасхального зайца, делала это в авторском стиле.

Женщина рассказывает: после участия в выставке прошлого года остались только приятные впечатления. Добавляет: такие мероприятия объединяют людей, все участники полны желанием творить, также увиденное оставляет приятные эмоции внутри каждого.

В общем, женщина занимается хенд-мейдом шестой год. Говорит: количество работ за этот период не счесть.

Новости по теме: В Киеве начинается подготовка к Фестивалю писанок.

Поэтому уже с 5 по 22 апреля гости столицы будут иметь возможность увидеть под открытым небом на Софийской площади работу наших творческих закарпатцев.

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 Теги: писанка, фестиваль

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Сегодня, 09:17 » Автор: Максим Проксин
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