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На фестиваль писанок привезут металлическое яйцо. Видео
На работу можно будет посмотреть с 5 по 22 апреля на Софийской площади в Киеве
В творческой мастерской Василия работа не останавливается ни на минуту, человек готовится к самому масштабному Всеукраинскому фестивалю писанок, который пройдет на Софийской площади в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на Закарпаття онлайн.
Холодным ковкой мужчина занимается около 20 лет, поэтому и в этом году решил смастерить изделие из железа.
Фестиваль писанок, на котором собираются как лучшие художники и мастера страны, так и любители. В этом году это уже восьмой фестиваль, который объединит отечественных художников со всей Украины.
Василий говорит: чтобы изготовить свою писанку, пришлось немного поработать, потратил на это 2 недели.
Также изделие на выставке представит и коллега мастера, Елена. Она расписала красками Пасхального зайца, делала это в авторском стиле.
Женщина рассказывает: после участия в выставке прошлого года остались только приятные впечатления. Добавляет: такие мероприятия объединяют людей, все участники полны желанием творить, также увиденное оставляет приятные эмоции внутри каждого.
В общем, женщина занимается хенд-мейдом шестой год. Говорит: количество работ за этот период не счесть.
Новости по теме: В Киеве начинается подготовка к Фестивалю писанок.
Поэтому уже с 5 по 22 апреля гости столицы будут иметь возможность увидеть под открытым небом на Софийской площади работу наших творческих закарпатцев.
В творческой мастерской Василия работа не останавливается ни на минуту, человек готовится к самому масштабному Всеукраинскому фестивалю писанок, который пройдет на Софийской площади в Киеве, передает Хроника.инфо со ссылкой на Закарпаття онлайн.
Холодным ковкой мужчина занимается около 20 лет, поэтому и в этом году решил смастерить изделие из железа.
Фестиваль писанок, на котором собираются как лучшие художники и мастера страны, так и любители. В этом году это уже восьмой фестиваль, который объединит отечественных художников со всей Украины.
Василий говорит: чтобы изготовить свою писанку, пришлось немного поработать, потратил на это 2 недели.
Также изделие на выставке представит и коллега мастера, Елена. Она расписала красками Пасхального зайца, делала это в авторском стиле.
Женщина рассказывает: после участия в выставке прошлого года остались только приятные впечатления. Добавляет: такие мероприятия объединяют людей, все участники полны желанием творить, также увиденное оставляет приятные эмоции внутри каждого.
В общем, женщина занимается хенд-мейдом шестой год. Говорит: количество работ за этот период не счесть.
Новости по теме: В Киеве начинается подготовка к Фестивалю писанок.
Поэтому уже с 5 по 22 апреля гости столицы будут иметь возможность увидеть под открытым небом на Софийской площади работу наших творческих закарпатцев.
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