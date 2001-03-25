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В Сети появился ролик с гепардом в машине. Видео
Гепард обнюхивал салон и жевал обшивку сидений, прежде чем оставить джип
Американец Питер Гейстейн выложил в сеть видео, где гепард хозяйничает в салоне авто.
Произошло во время сафари-тура в Нациальному парка Серенгети в африканской Танзании. Джип туристов посетила группа из трех диких котов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.
Один из гепардов заскочил на капот машины, чем отвлекал внимание туристов. В это время другой смог попасть в салон.
"Мы начали замечать, что гепарды стали интересоваться автомобилем. Но было слишком поздно быстро ехать. В таких случаях это поражает животное и происходят плохие вещи", - рассказывает один из туристов, Бриттон Хаэс.
Гепард обнюхивал салон и жевал обшивку сидений, прежде чем оставить джип. Экскурсоводу все время показывал, как контролировать дыхание, чтобы казаться спокойным.
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"Честно, это был один из самых страшных случаев в моей жизни, - признается турист. - Я имел очистить свой мозг от мыслей через все эти вещи, которые говорят о хищников. Что они испытывают страх и дискомфорт и реагируют на него".
Американец Питер Гейстейн выложил в сеть видео, где гепард хозяйничает в салоне авто.
Произошло во время сафари-тура в Нациальному парка Серенгети в африканской Танзании. Джип туристов посетила группа из трех диких котов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.
Один из гепардов заскочил на капот машины, чем отвлекал внимание туристов. В это время другой смог попасть в салон.
"Мы начали замечать, что гепарды стали интересоваться автомобилем. Но было слишком поздно быстро ехать. В таких случаях это поражает животное и происходят плохие вещи", - рассказывает один из туристов, Бриттон Хаэс.
Гепард обнюхивал салон и жевал обшивку сидений, прежде чем оставить джип. Экскурсоводу все время показывал, как контролировать дыхание, чтобы казаться спокойным.
Новости по теме: Уилл Смит провел свидание с роботом Софией. Видео
"Честно, это был один из самых страшных случаев в моей жизни, - признается турист. - Я имел очистить свой мозг от мыслей через все эти вещи, которые говорят о хищников. Что они испытывают страх и дискомфорт и реагируют на него".
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