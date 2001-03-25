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В сети опубликовано видео похорон основателя "МММ" Сергея Мавроди. Видео

В сети опубликовано видео похорон основателя "МММ" Сергея Мавроди. ВидеоПохороны прошли в закрытом режиме.

В сети были опубликованы фото и видео похорон основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Прощание с Мавроди состоялось сегодня на Троекуровском кладбище в Москве.

По некоторым данным, попрощаться с основателем финансовой пирамиды пришли около сотни вкладчиков, но фото и видео видны лишь несколько десятков человек.

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Ранее сообщалось, что тело Мавроди долгое время оставалось в морге. В итоге организацию похорон Мавроди взяла на себя его бывшая жена, а оплатили прощание участники "МММ-2011".

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 Теги: Мавроди, Видео, похорон

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