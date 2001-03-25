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В сети опубликовано видео похорон основателя "МММ" Сергея Мавроди. Видео
Похороны прошли в закрытом режиме.
В сети были опубликованы фото и видео похорон основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Прощание с Мавроди состоялось сегодня на Троекуровском кладбище в Москве.
По некоторым данным, попрощаться с основателем финансовой пирамиды пришли около сотни вкладчиков, но фото и видео видны лишь несколько десятков человек.
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Ранее сообщалось, что тело Мавроди долгое время оставалось в морге. В итоге организацию похорон Мавроди взяла на себя его бывшая жена, а оплатили прощание участники "МММ-2011".
В сети были опубликованы фото и видео похорон основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Прощание с Мавроди состоялось сегодня на Троекуровском кладбище в Москве.
По некоторым данным, попрощаться с основателем финансовой пирамиды пришли около сотни вкладчиков, но фото и видео видны лишь несколько десятков человек.
Читайте также: Похороны Сергея Мавроди оплатят вкладчики "МММ"
Ранее сообщалось, что тело Мавроди долгое время оставалось в морге. В итоге организацию похорон Мавроди взяла на себя его бывшая жена, а оплатили прощание участники "МММ-2011".
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