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Гениальный монтаж: американец снимает забавные короткие ролики. Видео

Гениальный монтаж: американец снимает забавные короткие ролики. Видео Мужчина выкладывает видео в своём Instagram.

Звезда Instagram продолжает удивлять необычными роликами, в которых реальность ловко сочетается с вымыслом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

Американский режиссер Зак Кинг приобрел широкую популярность в сети благодаря необычным вирусным роликам, главным героем которых является он сам.

Кинг известен как мастер «вайнов» - шестисекундных роликов, созданных в одноименном мобильном приложении Vine. В этом формате с 2013 года он снимает о самом себе необычные истории, щедро сдобренные спецэффектами.

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Эти видео он публикует на своей странице в Instagram, на которую подписано уже более 21 млн. пользователей.

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 Теги: монтаж, ролики

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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