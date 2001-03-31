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Раздел: Видеоновости  
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Экскурсия по типичной свалке автомобилей в Канаде. Видео

Экскурсия по типичной свалке автомобилей в Канаде. Видео Так выглядит самая обычная свалка авто в этой стране.

Уверены, вы или знаете, или как минимум догадываетесь о том, какие авто в большинстве своем можно увидеть на украинских свалках, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

А вот зарубежные автокладбища могут удивить нашего обывателя: часто туда попадают вполне нормальные машины (свежие после ДТП, которые еще можно отремонтировать, “списанные” модели начала 2000-х и т.п.), которые, при желании, можно купить за сущие копейки.

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Например, такие “могильники” есть в Канаде. Ниже представлен видеообзор одного из них: посмотрите, только предупреждаем – зрелище не для слабонервных!

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 Теги: Канада, свалка

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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