Раздел: Видеоновости
Экскурсия по типичной свалке автомобилей в Канаде. Видео
Так выглядит самая обычная свалка авто в этой стране.
Уверены, вы или знаете, или как минимум догадываетесь о том, какие авто в большинстве своем можно увидеть на украинских свалках, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
А вот зарубежные автокладбища могут удивить нашего обывателя: часто туда попадают вполне нормальные машины (свежие после ДТП, которые еще можно отремонтировать, “списанные” модели начала 2000-х и т.п.), которые, при желании, можно купить за сущие копейки.
Читайте также: Гениальный монтаж: американец снимает забавные короткие ролики. Видео
Например, такие “могильники” есть в Канаде. Ниже представлен видеообзор одного из них: посмотрите, только предупреждаем – зрелище не для слабонервных!
Уверены, вы или знаете, или как минимум догадываетесь о том, какие авто в большинстве своем можно увидеть на украинских свалках, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
А вот зарубежные автокладбища могут удивить нашего обывателя: часто туда попадают вполне нормальные машины (свежие после ДТП, которые еще можно отремонтировать, “списанные” модели начала 2000-х и т.п.), которые, при желании, можно купить за сущие копейки.
Читайте также: Гениальный монтаж: американец снимает забавные короткие ролики. Видео
Например, такие “могильники” есть в Канаде. Ниже представлен видеообзор одного из них: посмотрите, только предупреждаем – зрелище не для слабонервных!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
117
0
Оставьте свой комментарий