Раздел: Видеоновости
Украинские дипломаты выезжают из РФ. Видео
Россия выслала украинских дипломатов в качестве ответной меры.
Украинские дипломаты начали покидать Россию. Их 13, столько же, сколько российских дипломатов выслали накануне из Украины. Но из Киева выдворяли тех, кого подозревали в шпионаже, а из России – тех, кто представляет интересы наших политзаключенных,сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Из посольства в Москве шесть наших диппредставителей вместе с семьями уже уехали. Еще пять покинут Ростов-на-Дону, двое Санкт-Петербург.
В Киеве, который присоединился к дипломатическому бойкоту и выслал ранее 13 россиян, ответные шаги Москвы назвали нонсенсом. И отметили — украинских дипломатов выдворяют именно с тех городов, где больше всего наших политзаключенных.
"Увеличится нагрузка на наших дипломатов, которые останутся, давление на них, доступ к политзаключенным. Наши консулы будут работать с мощной, двойной силой для того, чтобы и в дальнейшем предоставлять всю необходимую дипломатическую, консульскую помощь тем украинским гражданам, которые оказались в беде", – говорит первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
Отметим, о сокращении украинской дипмиссии в России – речи не идет. Здесь остается около полусотни наших дипломатов. Вместо тех, кого выдворили, могут прислать новых, которые продолжат работу, в частности, с украинскими политзаключенными — их в России больше 60. И все нуждаются в помощи украинских консулов, говорит адвокат Марк Фейгин, который защищает журналиста Романа Сущенко.
"С обращением с заключенными вообще в России беда. А с украинскими политзаключенными — так точно. Мы знаем о фактах пыток и так далее. Новым людям будет тяжелее войти как бы в курс дела — на это понадобится время. А для некоторых политзаключенных украинских — для них остро актуальные именно ближайшие месяцы", – говорит адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин.
Чемоданы сегодня паковали и российские дипломаты, которых высылают 29 стран. 60 человек уже вылетели из США.
Американский посол в Москве их называет офицерами разведки. Считает, что эта высылка обезопасит США от российских спецопераций.
Москва высылает столько же американцев. Вчера закрыли их консульство в Петербурге. Его сотрудники свернули флаг и уехали.
Читайте также: Экскурсия по типичной свалке автомобилей в Канаде. Видео
Тем временем российский МИД, несмотря на то, что у Путина заявили о своих намерениях наладить отношения с западом, объявил об очередной высылке еще 50 британцев, с которых дипломатический бойкот и начался. Пускай, мол, их в Москве будет столько же, сколько российских дипломатов работает в Великобритании. Хотя едва ли можно сравнивать размеры обеих стран.
Украинские дипломаты начали покидать Россию. Их 13, столько же, сколько российских дипломатов выслали накануне из Украины. Но из Киева выдворяли тех, кого подозревали в шпионаже, а из России – тех, кто представляет интересы наших политзаключенных,сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Из посольства в Москве шесть наших диппредставителей вместе с семьями уже уехали. Еще пять покинут Ростов-на-Дону, двое Санкт-Петербург.
В Киеве, который присоединился к дипломатическому бойкоту и выслал ранее 13 россиян, ответные шаги Москвы назвали нонсенсом. И отметили — украинских дипломатов выдворяют именно с тех городов, где больше всего наших политзаключенных.
"Увеличится нагрузка на наших дипломатов, которые останутся, давление на них, доступ к политзаключенным. Наши консулы будут работать с мощной, двойной силой для того, чтобы и в дальнейшем предоставлять всю необходимую дипломатическую, консульскую помощь тем украинским гражданам, которые оказались в беде", – говорит первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
Отметим, о сокращении украинской дипмиссии в России – речи не идет. Здесь остается около полусотни наших дипломатов. Вместо тех, кого выдворили, могут прислать новых, которые продолжат работу, в частности, с украинскими политзаключенными — их в России больше 60. И все нуждаются в помощи украинских консулов, говорит адвокат Марк Фейгин, который защищает журналиста Романа Сущенко.
"С обращением с заключенными вообще в России беда. А с украинскими политзаключенными — так точно. Мы знаем о фактах пыток и так далее. Новым людям будет тяжелее войти как бы в курс дела — на это понадобится время. А для некоторых политзаключенных украинских — для них остро актуальные именно ближайшие месяцы", – говорит адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин.
Чемоданы сегодня паковали и российские дипломаты, которых высылают 29 стран. 60 человек уже вылетели из США.
Американский посол в Москве их называет офицерами разведки. Считает, что эта высылка обезопасит США от российских спецопераций.
Москва высылает столько же американцев. Вчера закрыли их консульство в Петербурге. Его сотрудники свернули флаг и уехали.
Читайте также: Экскурсия по типичной свалке автомобилей в Канаде. Видео
Тем временем российский МИД, несмотря на то, что у Путина заявили о своих намерениях наладить отношения с западом, объявил об очередной высылке еще 50 британцев, с которых дипломатический бойкот и начался. Пускай, мол, их в Москве будет столько же, сколько российских дипломатов работает в Великобритании. Хотя едва ли можно сравнивать размеры обеих стран.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
59
0
Оставьте свой комментарий