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Раздел: Видеоновости  
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Дизайнеры представили интересный концепт смартфона Google Pixel 3

Дизайнеры представили интересный концепт смартфона Google Pixel 3 Окончательное решение по внешнему виду устройства ещё не принято.

В YouTube опубликовали интересное видео, как может выглядеть новый смартфон Google - Google Pixel 3. Концепт получился очень интересным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на iTechUA.

В настоящее время царит общая мода на верхней отступление на экране, за что мы должны сказать спасибо Apple iPhone X. Поддержка таких экранов, в опубликованной недавно для разработчиков Android версии P, является предпосылкой к тому, чтобы считать, что Google Pixel 3 получит такое отступление.

Однако еще есть надежда, что этого не будет. Такую надежду выразил автор концепции Pixel 3 (видео ниже). В его видении Google Pixel 3 имеет практически безрамочный дисплей с разрешением QHD +, а также интегрированный в него сканер отпечатков пальцев.

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Смартфон получит две раздельные камеры и будет работает под управлением операционной системы Android. Среди характеристик мы видим 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб памяти для данных. О беспроводной зарядке также не забыли.

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 Теги: Pixel 3, концепт

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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