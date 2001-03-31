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Дизайнеры представили интересный концепт смартфона Google Pixel 3
Окончательное решение по внешнему виду устройства ещё не принято.
В YouTube опубликовали интересное видео, как может выглядеть новый смартфон Google - Google Pixel 3. Концепт получился очень интересным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на iTechUA.
В настоящее время царит общая мода на верхней отступление на экране, за что мы должны сказать спасибо Apple iPhone X. Поддержка таких экранов, в опубликованной недавно для разработчиков Android версии P, является предпосылкой к тому, чтобы считать, что Google Pixel 3 получит такое отступление.
Однако еще есть надежда, что этого не будет. Такую надежду выразил автор концепции Pixel 3 (видео ниже). В его видении Google Pixel 3 имеет практически безрамочный дисплей с разрешением QHD +, а также интегрированный в него сканер отпечатков пальцев.
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Смартфон получит две раздельные камеры и будет работает под управлением операционной системы Android. Среди характеристик мы видим 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб памяти для данных. О беспроводной зарядке также не забыли.
В YouTube опубликовали интересное видео, как может выглядеть новый смартфон Google - Google Pixel 3. Концепт получился очень интересным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на iTechUA.
В настоящее время царит общая мода на верхней отступление на экране, за что мы должны сказать спасибо Apple iPhone X. Поддержка таких экранов, в опубликованной недавно для разработчиков Android версии P, является предпосылкой к тому, чтобы считать, что Google Pixel 3 получит такое отступление.
Однако еще есть надежда, что этого не будет. Такую надежду выразил автор концепции Pixel 3 (видео ниже). В его видении Google Pixel 3 имеет практически безрамочный дисплей с разрешением QHD +, а также интегрированный в него сканер отпечатков пальцев.
Читайте также: Украинские дипломаты выезжают из РФ. Видео
Смартфон получит две раздельные камеры и будет работает под управлением операционной системы Android. Среди характеристик мы видим 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб памяти для данных. О беспроводной зарядке также не забыли.
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