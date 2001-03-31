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В Ираке появился кошачий отель. Видео
Одна ночь в отеле стоит 4,2 доллара.
В Ираке в городе Басра открылся первый в стране отель для кошек, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Студент-ветеринар Ахмед Тахер Мекки превратил свой дом в комфортабельную кошачью гостиницу. По его мнению, это первое подобное заведение в стране.
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Одна ночь в отеле стоит пять тысяч динаров (приблизительно 4,2 доллара). За эту цену питомцу предоставляют специально оборудованные для сна места, медосмотры и питание.
В Ираке в городе Басра открылся первый в стране отель для кошек, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Студент-ветеринар Ахмед Тахер Мекки превратил свой дом в комфортабельную кошачью гостиницу. По его мнению, это первое подобное заведение в стране.
Читайте также: В Одессе произошла драка между водителями, не поделившими дорогу. Видео
Одна ночь в отеле стоит пять тысяч динаров (приблизительно 4,2 доллара). За эту цену питомцу предоставляют специально оборудованные для сна места, медосмотры и питание.
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