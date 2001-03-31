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В Ираке появился кошачий отель. Видео

В Ираке появился кошачий отель. ВидеоОдна ночь в отеле стоит 4,2 доллара.

В Ираке в городе Басра открылся первый в стране отель для кошек, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Студент-ветеринар Ахмед Тахер Мекки превратил свой дом в комфортабельную кошачью гостиницу. По его мнению, это первое подобное заведение в стране.

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Одна ночь в отеле стоит пять тысяч динаров (приблизительно 4,2 доллара). За эту цену питомцу предоставляют специально оборудованные для сна места, медосмотры и питание.

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 Теги: кошки, отель, видео

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Сегодня, 09:48 » Автор: Богдан Процив
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