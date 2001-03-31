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Бойцы ВСУ отработали десантно-штурмовые действия в зоне АТО. Видео
Десантники провели учения в зоне АТО.
Подразделения десантно-штурмовой войск, выполняющих задачи в районе проведения Антитеррористической операции, провели плановые учения.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, цель учений - повышение подготовки личного состава и уровня взаимодействия с подразделениями ВС Украины и других военных формирований, задействованных в проведении АТО на территории Донецкой и Луганской областей.
Батальон вел десантно-штурмовые действия, применяли подразделение в обороне и в наступлении, задействовали авиацию, МИ-24, МИ-8.
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По словам руководителя АТО Михаила Забродского, личный состав задания выполнил.
Подразделения десантно-штурмовой войск, выполняющих задачи в районе проведения Антитеррористической операции, провели плановые учения.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, цель учений - повышение подготовки личного состава и уровня взаимодействия с подразделениями ВС Украины и других военных формирований, задействованных в проведении АТО на территории Донецкой и Луганской областей.
Батальон вел десантно-штурмовые действия, применяли подразделение в обороне и в наступлении, задействовали авиацию, МИ-24, МИ-8.
Читайте также: В Ираке появился кошачий отель. Видео
По словам руководителя АТО Михаила Забродского, личный состав задания выполнил.
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