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В Сети показали эволюцию высказываний Путина о Крыме. Видео
В конце ролика собраны отрывки из фильмов о Путине.
В сети появилось наглядное видео, в котором собраны высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу украинского полуострова Крым, которые менялись из года в год.
Ролик опубликован в YouTube Крым Реалии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Как видно на кадрах, в 2008 году, сразу после нападения российских войск на Грузию, Путин заявлял, что Крым украинский и Россия признала границы Украины. Буквально за три месяца до аннексии, в декабре 2013 года, российский президент на вопрос журналиста ответил, что ввод российских войск на территорию Украины является "полной ерундой".
Уже в марте и апреле 2014 года Путин изменил свое мнение, стал говорить об угрозах для русскоязычного населения и о необходимости их защиты. Но при этом утверждал, что российские военные в оккупации не участвовали. И уже в ноябре 2014 года в интервью немецкому телеканалу признал, что вооруженные силы РФ "блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму". И в 2015 году признал, что лично отдал приказ аннексировать украинский полуостров и был готов применить ядерное оружие.
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В конце ролика собраны отрывки из фильмов о Путине, которые вышли накануне президентских выборов в РФ. В одном из них он говорит о невозможности возвращения Крыма Украине, а также говорит о том, что решению об оккупации его подтолкнули западные страны.
В сети появилось наглядное видео, в котором собраны высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу украинского полуострова Крым, которые менялись из года в год.
Ролик опубликован в YouTube Крым Реалии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Как видно на кадрах, в 2008 году, сразу после нападения российских войск на Грузию, Путин заявлял, что Крым украинский и Россия признала границы Украины. Буквально за три месяца до аннексии, в декабре 2013 года, российский президент на вопрос журналиста ответил, что ввод российских войск на территорию Украины является "полной ерундой".
Уже в марте и апреле 2014 года Путин изменил свое мнение, стал говорить об угрозах для русскоязычного населения и о необходимости их защиты. Но при этом утверждал, что российские военные в оккупации не участвовали. И уже в ноябре 2014 года в интервью немецкому телеканалу признал, что вооруженные силы РФ "блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму". И в 2015 году признал, что лично отдал приказ аннексировать украинский полуостров и был готов применить ядерное оружие.
Читайте также: Бойцы ВСУ отработали десантно-штурмовые действия в зоне АТО. Видео
В конце ролика собраны отрывки из фильмов о Путине, которые вышли накануне президентских выборов в РФ. В одном из них он говорит о невозможности возвращения Крыма Украине, а также говорит о том, что решению об оккупации его подтолкнули западные страны.
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