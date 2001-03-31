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В Ровенской области учительница бросилась с моста. Видео

В Ровенской области учительница бросилась с моста. ВидеоУчительница жаловалась на то, что ей тяжело поладить с детьми.

В Ровенской области 40-летняя учительница начальных классов пыталась покончить с собой, бросившись с моста в реку.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua, об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел в селе Степань. Когда женщина бросилась с 15-метрового моста в реку Горынь, неподалеку проходили люди. Средиочевидцев оказался и местный врач, который спас утопленницу.

"Я зашел в воду, палка у меня уже была, я доставал до нее, подал палку - она все-таки хотела жить", - рассказал главный гинеколог Степанской больницы Алексей Билык.

К спасению женщины подключился и сержант пожарно-спасательной части, который также оказался рядом с местом происшествия. Скорая помощь забрала женщину в больницу с переохлаждением.

"Была в тяжелом состоянии психо-эмоциональном, состояние ступора. Она не была контактной, она не давала ответов. Фактически, она никакую реакцию не хотела проявлять", - сообщила главный врач Степанской больницы Алла Скачко.

Родители учительницы точно не знают причину, которая толкнула их дочь на отчаянный поступок. Говорят, учительница жаловалась на то, что ей тяжело поладить с детьми.

"Она так переживала за них. Говорит, чтобы научит - ой, говорит, мама, сейчас родители будут говорить: деньги получают, а ничего не делают", - рассказала ее мать.

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Односельцы учительницы говорят о ней только добрые слова. По их заверениям, женщина разведена и своих детей не имеет, а школьники для нее как родные.

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 Теги: учительница, видео

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Сегодня, 12:43 » Автор: Богдан Процив
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