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Порошенко посетил Мариуполь в Вербное воскресенье. Видео
Глава государства фотографируется с детьми и берет их на руки.
В Вербное воскресенье, 1 апреля, Президент Украины Петр Порошенко посетил Мариуполь. Вместе с президентом туда прибыли министр обороны Степан Полторак и начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко.
Об этом Порошенко сообщил на своей Facebook-странице, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Счастлив встречать вместе с жителями Мариуполя и греческой общиной один из величайших христианских праздников – Вербное воскресенье", – написал глава государства.
Очень жаль, что уже скоро пятый год, как мирный церковный перезвон прерывает канонада российских пушек. И каждый день я прилагаю все усилия, чтобы эта канонада затихла, чтобы Украина возобновила свою территориальную целостность, – добавил Порошенко.
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На странице президента также опубликовано видео, на котором видно, как глава государства фотографируется с детьми и берет их на руки. Кроме того, Порошенко посетил памятник митрополиту Игнатию.
В Вербное воскресенье, 1 апреля, Президент Украины Петр Порошенко посетил Мариуполь. Вместе с президентом туда прибыли министр обороны Степан Полторак и начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко.
Об этом Порошенко сообщил на своей Facebook-странице, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Счастлив встречать вместе с жителями Мариуполя и греческой общиной один из величайших христианских праздников – Вербное воскресенье", – написал глава государства.
Очень жаль, что уже скоро пятый год, как мирный церковный перезвон прерывает канонада российских пушек. И каждый день я прилагаю все усилия, чтобы эта канонада затихла, чтобы Украина возобновила свою территориальную целостность, – добавил Порошенко.
Читайте также: Появилось еще одно доказательство присутствия россиян на Донбассе. Видео
На странице президента также опубликовано видео, на котором видно, как глава государства фотографируется с детьми и берет их на руки. Кроме того, Порошенко посетил памятник митрополиту Игнатию.
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