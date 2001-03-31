Загорелся один из крупнейших лесопильных заводов в России. Видео

По предварительным данным, угрозы населению нет.



В воскресенье, 1 апреля, в Бокситогорском районе Ленинградской области на одном из крупнейших лесопильных заводов произошел серьезный пожар.



Об этом рассказали в Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций по Ленинградской области, передает интернет-издание



Отмечается, что предприятие расположено в деревне Чудцы Самойловского сельского поселения Бокситогорского района, - около 07:00 1 апреля на его территории загорелся склад готовой продукции.



На момент прибытия на место пожарных площадь пожара составляла 400 квадратных метров, и ему присвоили второй уровень сложности, однако, уже в 10:25 площадь увеличилась до 2000 кв. м., и пожару присвоили третий уровень сложности. Тушение осложняется порывами ветра. Задействовали 26 единиц техники и 73 человека личного состава.



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По предварительным данным, угрозы населению нет.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В воскресенье, 1 апреля, в Бокситогорском районе Ленинградской области на одном из крупнейших лесопильных заводов произошел серьезный пожар.Об этом рассказали в Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций по Ленинградской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua Отмечается, что предприятие расположено в деревне Чудцы Самойловского сельского поселения Бокситогорского района, - около 07:00 1 апреля на его территории загорелся склад готовой продукции.На момент прибытия на место пожарных площадь пожара составляла 400 квадратных метров, и ему присвоили второй уровень сложности, однако, уже в 10:25 площадь увеличилась до 2000 кв. м., и пожару присвоили третий уровень сложности. Тушение осложняется порывами ветра. Задействовали 26 единиц техники и 73 человека личного состава.По предварительным данным, угрозы населению нет.



