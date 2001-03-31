» » Загорелся один из крупнейших лесопильных заводов в России. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Загорелся один из крупнейших лесопильных заводов в России. Видео

Загорелся один из крупнейших лесопильных заводов в России. ВидеоПо предварительным данным, угрозы населению нет.

В воскресенье, 1 апреля, в Бокситогорском районе Ленинградской области на одном из крупнейших лесопильных заводов произошел серьезный пожар.

Об этом рассказали в Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций по Ленинградской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Отмечается, что предприятие расположено в деревне Чудцы Самойловского сельского поселения Бокситогорского района, - около 07:00 1 апреля на его территории загорелся склад готовой продукции.

На момент прибытия на место пожарных площадь пожара составляла 400 квадратных метров, и ему присвоили второй уровень сложности, однако, уже в 10:25 площадь увеличилась до 2000 кв. м., и пожару присвоили третий уровень сложности. Тушение осложняется порывами ветра. Задействовали 26 единиц техники и 73 человека личного состава.

Читайте также: В Ровенской области учительница бросилась с моста. Видео

По предварительным данным, угрозы населению нет.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: пожар, завод, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:48 » Автор: Богдан Процив
     671
     0

Похожие новости по теме

Масштабный пожар в Москве: есть погибшие. Видео Масштабный пожар в Москве: есть погибшие. Видео

На складе хранились пластиковые изделия, а общая площадь самого пожара составляет уже тысячу квадратных метров.

В Черкасской области во время движения загорелся пассажирский автобус. Видео В Черкасской области во время движения загорелся пассажирский автобус. Видео

По предварительным данным причиной пожара стала неисправность топливной системы.

В Киеве загорелся крупный рынок. Видео В Киеве загорелся крупный рынок. Видео

Пожар возник в двух павильонах торгового ряда.

Культурная столица РФ потрясена сильным пожаром. Видео Культурная столица РФ потрясена сильным пожаром. Видео

Пожару присвоили пятый уровень сложности.

В Париже загорелся один из крупнейших музеев Европы. Видео В Париже загорелся один из крупнейших музеев Европы. Видео

Пожарным сложно бороться с огнем из-за трудного доступа к месту возгорания.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх