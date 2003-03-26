» » Как российский школьник на митинге раскритиковал Путина. Видео
Раздел: Видеоновости  
-1

Как российский школьник на митинге раскритиковал Путина. Видео

Как российский школьник на митинге раскритиковал Путина. ВидеоМитинг против свалки "Ядрово" начался в 12:00 по московскому времени.

Школьник из Волоколамска Московской области выступил перед собравшимися на протест против мусорного полигона "Ядрово".

Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.

Митинг против свалки "Ядрово" начался в 12:00 по московскому времени. Основное требование участников — закрытие полигона. "Дождь" сообщает, что уже начались задержания.

21 марта из-за выброса на свалке несколько десятков детей в городе обратились за медицинской помощью. На стихийном митинге у больницы, куда отправили детей, протестующие набросились на главу района Евгения Гаврилова. 23 марта он был отправлен в отставку губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Глава региона пообещал, что "Ядрово" закроют в ближайшее время, а позднее пояснил, что это произойдет не раньше 15 июня.

29 марта у здания администрации города прошел митинг, в то время как власти решали вопрос о введении режима чрезвычайно ситуации. Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев пообещал митингующим ввести режим ЧС и начать выдавать жителмя средства индивидуальной защиты.

Читайте также: Загорелся один из крупнейших лесопильных заводов в России. Видео

На следующий день росСМИ со ссылкой на подмосковное управление МЧС сообщили, что жителей Волоколамска обеспечивают респираторами и масками. Однако жители города это опровергли.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: митинг, школьник, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:03 » Автор: Богдан Процив
     1161
     0

Похожие новости по теме

В России на митинге избили главу одного из районов. Видео В России на митинге избили главу одного из районов. Видео

Главе района пришлось прятаться в больнице.

Терпение лопнуло: в России избили топ-чиновника. Видео Терпение лопнуло: в России избили топ-чиновника. Видео

Политики попытались успокоить граждан традиционными обещаниями.

В Воронеже прошел митинг против политики Путина. Видео В Воронеже прошел митинг против политики Путина. Видео

В нем приняли участие около 50 человек.

Митинг против Губарева в Ясиноватой. Видео Митинг против Губарева в Ясиноватой. Видео

В сети появились кадры из Ясиноватой.

Россияне придумали, куда приспособить персики со свалки. Видео Россияне придумали, куда приспособить персики со свалки. Видео

Их используют для приготовления самогона.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх