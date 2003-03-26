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Как российский школьник на митинге раскритиковал Путина. Видео
Митинг против свалки "Ядрово" начался в 12:00 по московскому времени.
Школьник из Волоколамска Московской области выступил перед собравшимися на протест против мусорного полигона "Ядрово".
Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
Митинг против свалки "Ядрово" начался в 12:00 по московскому времени. Основное требование участников — закрытие полигона. "Дождь" сообщает, что уже начались задержания.
21 марта из-за выброса на свалке несколько десятков детей в городе обратились за медицинской помощью. На стихийном митинге у больницы, куда отправили детей, протестующие набросились на главу района Евгения Гаврилова. 23 марта он был отправлен в отставку губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Глава региона пообещал, что "Ядрово" закроют в ближайшее время, а позднее пояснил, что это произойдет не раньше 15 июня.
29 марта у здания администрации города прошел митинг, в то время как власти решали вопрос о введении режима чрезвычайно ситуации. Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев пообещал митингующим ввести режим ЧС и начать выдавать жителмя средства индивидуальной защиты.
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На следующий день росСМИ со ссылкой на подмосковное управление МЧС сообщили, что жителей Волоколамска обеспечивают респираторами и масками. Однако жители города это опровергли.
Школьник из Волоколамска Московской области выступил перед собравшимися на протест против мусорного полигона "Ядрово".
Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
Митинг против свалки "Ядрово" начался в 12:00 по московскому времени. Основное требование участников — закрытие полигона. "Дождь" сообщает, что уже начались задержания.
21 марта из-за выброса на свалке несколько десятков детей в городе обратились за медицинской помощью. На стихийном митинге у больницы, куда отправили детей, протестующие набросились на главу района Евгения Гаврилова. 23 марта он был отправлен в отставку губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Глава региона пообещал, что "Ядрово" закроют в ближайшее время, а позднее пояснил, что это произойдет не раньше 15 июня.
29 марта у здания администрации города прошел митинг, в то время как власти решали вопрос о введении режима чрезвычайно ситуации. Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев пообещал митингующим ввести режим ЧС и начать выдавать жителмя средства индивидуальной защиты.
Читайте также: Загорелся один из крупнейших лесопильных заводов в России. Видео
На следующий день росСМИ со ссылкой на подмосковное управление МЧС сообщили, что жителей Волоколамска обеспечивают респираторами и масками. Однако жители города это опровергли.
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