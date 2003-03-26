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Кто победил: гоночный болид сражался против авиалайнеров. Видео
В первом заезде автогонщику предстояло обогнать разгоняющийся по взлетно-посадочной полосе Airbus.
Корпорация ABB Group, титульный партнер чемпионата Formula E, и авиакомпания Qatar Airways устроили гонку между электрическим болидом и двумя пассажирскими лайнерами: Airbus A350 и Boeing 787 Dreamliner. Видео заезда опубликовано на YouTube-канале ABB Formula E, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
За рулем болида Spark SRT_01E находился бельгийский автогонщик Жером Д’Амброзио, с 2014 года выступающий в Формуле Е. В первом заезде ему предстояло обогнать разгоняющийся по взлетно-посадочной полосе аэропорта Хамад Airbus. Во втором — обойти заходящий на посадку "Дримлайнер".
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Spark SRT_01E построен вокруг карбон-алюминиевого шасси. Кузовные панели болида выполнены из углепластика и кевлара. Масса машины — всего 880 килограммов. Мощность электромотора, разработанного McLaren Electronic Technologies, составляет 270 лошадиных сил. С нуля до 100 километров в час Spark SRT_01E может разгоняться за три секунды.
Корпорация ABB Group, титульный партнер чемпионата Formula E, и авиакомпания Qatar Airways устроили гонку между электрическим болидом и двумя пассажирскими лайнерами: Airbus A350 и Boeing 787 Dreamliner. Видео заезда опубликовано на YouTube-канале ABB Formula E, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
За рулем болида Spark SRT_01E находился бельгийский автогонщик Жером Д’Амброзио, с 2014 года выступающий в Формуле Е. В первом заезде ему предстояло обогнать разгоняющийся по взлетно-посадочной полосе аэропорта Хамад Airbus. Во втором — обойти заходящий на посадку "Дримлайнер".
Читайте также: Стивена Хокинга похоронили: кадры прощания с ученым. Видео
Spark SRT_01E построен вокруг карбон-алюминиевого шасси. Кузовные панели болида выполнены из углепластика и кевлара. Масса машины — всего 880 килограммов. Мощность электромотора, разработанного McLaren Electronic Technologies, составляет 270 лошадиных сил. С нуля до 100 километров в час Spark SRT_01E может разгоняться за три секунды.
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