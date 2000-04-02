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Очевидцы зафиксировали крупный шторм в Одессе. Видео
Высота волн превышала пять метров.
Сильный ветер гонит волны Черного моря на побережье Одессы. Шторм бушует еще с 31 марта и не думает утихать. Вот как это выглядит в нашем видеоролике, снятом на Ланжероне от Желтого Камня до композиции "Дом Солнца", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Южный Курьер.
Сила волнения такова, что широченные, в несколько десятков метров, пляжи полностью заливает водой. Естественно, что такой шторм смывает песок с пляжей. Их площадь в этом курортном сезоне явно станет меньше. Заодно волны выбрасывают на пляжи различный плавающий в воде мусор.
Волны разрушают пляжный нахалстрой - гостиницу "Скопели", возведенную прямо на песке без каких-либо разрешительных документов в нарушение Водного кодекса.
На набережную пляжа Ланжерон около дельфинария обрушиваются волны высотой в более чем 5-6 метров, хорошо видимые издалека. Вблизи эти же волны выглядят не столь высокими, но не менее устрашающими.
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На набережной - огромная толпа гуляющих одесситов. Кто осторожнее - смотри на волны издалека. Кто смелее - подбирается поближе с риском быть накрытым и даже сбитым с ног сильнейшими волнами.
Сильный ветер гонит волны Черного моря на побережье Одессы. Шторм бушует еще с 31 марта и не думает утихать. Вот как это выглядит в нашем видеоролике, снятом на Ланжероне от Желтого Камня до композиции "Дом Солнца", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Южный Курьер.
Сила волнения такова, что широченные, в несколько десятков метров, пляжи полностью заливает водой. Естественно, что такой шторм смывает песок с пляжей. Их площадь в этом курортном сезоне явно станет меньше. Заодно волны выбрасывают на пляжи различный плавающий в воде мусор.
Волны разрушают пляжный нахалстрой - гостиницу "Скопели", возведенную прямо на песке без каких-либо разрешительных документов в нарушение Водного кодекса.
На набережную пляжа Ланжерон около дельфинария обрушиваются волны высотой в более чем 5-6 метров, хорошо видимые издалека. Вблизи эти же волны выглядят не столь высокими, но не менее устрашающими.
Читайте также: В Одессе произошла драка между водителями, не поделившими дорогу. Видео
На набережной - огромная толпа гуляющих одесситов. Кто осторожнее - смотри на волны издалека. Кто смелее - подбирается поближе с риском быть накрытым и даже сбитым с ног сильнейшими волнами.
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