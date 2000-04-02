Раздел: Видеоновости
В Одессе произошел масштабный пожар возле автозаправки. Видео
На месте работает десять пожарных машин.
В Одессе загорелись складские помещения недалеко от АЗС, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Спасатели получили сообщение о пожаре в Суворовском районе города по Николаевской дороге в помещении столярного цеха.
По информации ГСЧС, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, но есть высокая вероятность распространения огня.
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На место прибыли 10 единиц специальной техники для локализации пожара.
В Одессе загорелись складские помещения недалеко от АЗС, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Спасатели получили сообщение о пожаре в Суворовском районе города по Николаевской дороге в помещении столярного цеха.
По информации ГСЧС, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, но есть высокая вероятность распространения огня.
Читайте также: Очевидцы зафиксировали крупный шторм в Одессе. Видео
На место прибыли 10 единиц специальной техники для локализации пожара.
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