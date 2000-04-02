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В Одессе произошел масштабный пожар возле автозаправки. Видео

В Одессе произошел масштабный пожар возле автозаправки. Видео На месте работает десять пожарных машин.

В Одессе загорелись складские помещения недалеко от АЗС, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Спасатели получили сообщение о пожаре в Суворовском районе города по Николаевской дороге в помещении столярного цеха.

По информации ГСЧС, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, но есть высокая вероятность распространения огня.

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На место прибыли 10 единиц специальной техники для локализации пожара.

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 Теги: Одесса, пожар

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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