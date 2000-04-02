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В Киеве огромная ветка упала на автомобиль с семьей внутри. Видео

В Киеве огромная ветка упала на автомобиль с семьей внутри. Видео Машине нанесены серьёзные повреждения.

Вечером в воскресенье, 1 апреля, в Киеве из-за сильного ветра огромная ветка упала на автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Улица Салютная, метров 10 до перекрестка с улицей Академика Туполева, семья на Skoda ехала домой. Внезапно на их авто, из-за сильного ветра, от дерева отломалась огромная ветка и упала прямо на машину: пробила лобовое стекло, помяла крышу и погнула крыло", - говорится в сообщении.

Известно, что на момент аварии в автомобиле находился маленький ребенок. К счастью, обошлось без серьезных травм.

Пользователи ту же стали комментировать произошедшее, предлагая водителю всевозможные варианты дальнейших действий.

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"Хорошо, что никто не пострадал. Ветер был действительно нереальный. Думаю в любом случае нужно составлять акт, и узнавать у страховой", "Менять лобовое, если нет КАСКО", "Водителю узнать на чьем балансе дерево и иск в суд плюс экспертиза ущерба разумеется", - пишут они.

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 Теги: ветка, автомобиль

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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