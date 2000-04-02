В Киеве огромная ветка упала на автомобиль с семьей внутри. Видео

Машине нанесены серьёзные повреждения.



Вечером в воскресенье, 1 апреля, в Киеве из-за сильного ветра огромная ветка упала на автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, сообщает



"Улица Салютная, метров 10 до перекрестка с улицей Академика Туполева, семья на Skoda ехала домой. Внезапно на их авто, из-за сильного ветра, от дерева отломалась огромная ветка и упала прямо на машину: пробила лобовое стекло, помяла крышу и погнула крыло", - говорится в сообщении.



Известно, что на момент аварии в автомобиле находился маленький ребенок. К счастью, обошлось без серьезных травм.



Пользователи ту же стали комментировать произошедшее, предлагая водителю всевозможные варианты дальнейших действий.



Читайте также: Очевидцы зафиксировали крупный шторм в Одессе. Видео



"Хорошо, что никто не пострадал. Ветер был действительно нереальный. Думаю в любом случае нужно составлять акт, и узнавать у страховой", "Менять лобовое, если нет КАСКО", "Водителю узнать на чьем балансе дерево и иск в суд плюс экспертиза ущерба разумеется", - пишут они.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вечером в воскресенье, 1 апреля, в Киеве из-за сильного ветра огромная ветка упала на автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф "Улица Салютная, метров 10 до перекрестка с улицей Академика Туполева, семья на Skoda ехала домой. Внезапно на их авто, из-за сильного ветра, от дерева отломалась огромная ветка и упала прямо на машину: пробила лобовое стекло, помяла крышу и погнула крыло", - говорится в сообщении.Известно, что на момент аварии в автомобиле находился маленький ребенок. К счастью, обошлось без серьезных травм.Пользователи ту же стали комментировать произошедшее, предлагая водителю всевозможные варианты дальнейших действий."Хорошо, что никто не пострадал. Ветер был действительно нереальный. Думаю в любом случае нужно составлять акт, и узнавать у страховой", "Менять лобовое, если нет КАСКО", "Водителю узнать на чьем балансе дерево и иск в суд плюс экспертиза ущерба разумеется", - пишут они.



