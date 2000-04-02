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В Монголии провели крупнейший заезд на автомобилях УАЗ. Видео
Масштаб соревнований впечатляет.
Бывает же такое! Шестиколесный микроавтобус УАЗ или трехосный «козлик». А если это «буханка» седельный тягач с полуприцепом… Такие необычные внедорожники УАЗ можно представить не только в мечтах или увидеть во сне, но и реально лицезреть на дорогах Монголии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Оказывается, в этой стране ульяновские машины возведены в роль культовых. И неслучайно местные тюнинг-ателье распиливают автомобили как только можно. Из «козликов» и «буханок» делают удлиненные версии, добавляют колеса, срезают крышу, превращая в седаны.
Это еще не все. Именно в Монголии почитатели УАЗиков организовывают самые экстремальные соревнований – от ралли до покатушек стритрейсеров.
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Оказывается, монгольские кузовостроители подсмотрели идею переделки «буханок» с опытных разработок Ульяновского автозавода, которые были построены в 1960-70-х гг. Кстати, в 2018 году легендарная «буханка» отмечает 60-летний юбилей.
Бывает же такое! Шестиколесный микроавтобус УАЗ или трехосный «козлик». А если это «буханка» седельный тягач с полуприцепом… Такие необычные внедорожники УАЗ можно представить не только в мечтах или увидеть во сне, но и реально лицезреть на дорогах Монголии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Оказывается, в этой стране ульяновские машины возведены в роль культовых. И неслучайно местные тюнинг-ателье распиливают автомобили как только можно. Из «козликов» и «буханок» делают удлиненные версии, добавляют колеса, срезают крышу, превращая в седаны.
Это еще не все. Именно в Монголии почитатели УАЗиков организовывают самые экстремальные соревнований – от ралли до покатушек стритрейсеров.
Читайте также: В Одессе произошел масштабный пожар возле автозаправки. Видео
Оказывается, монгольские кузовостроители подсмотрели идею переделки «буханок» с опытных разработок Ульяновского автозавода, которые были построены в 1960-70-х гг. Кстати, в 2018 году легендарная «буханка» отмечает 60-летний юбилей.
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